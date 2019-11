Eine Rückkehr und zwei Neuzugänge bei "Sturm der Liebe"

© ARD Das Erste/Christof Arnold

Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" werden von dieser Woche an ein bekanntes Gesicht sehen: Schauspieler Franz-Xaver Zeller kehrt als Bela Moser an den Fürstenhof zurück. Zudem gibt's im Dezember zwei Neuzugänge.



12.11.2019 - 11:41 Uhr von Alexander Krei 12.11.2019 - 11:41 Uhr

Zum Start der 16. Staffel gibt es ein Wiedersehen am Fürstenhof: Ab Folge 3269, die am Mittwoch zu sehen sein wird, kehrt Schauspieler Fanz-Xaver Zeller in der Rolle des liebenswerten und humorvollen Bela Moser zur ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zurück. Gemäß der Ankündigung des Senders wird er auf der Suche nach seiner Traumfrau aber erneut einige Rückschläge verkraften müssen.

Darüber hinauns stehen in den kommenden Wochen zwei Neuzugänge an: So wird Anna Lena Class, die in der Vergangenheit etwa für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera stand, voraussichtlich ab dem 10. Dezember in der Telenovela zu sehen sein. Sie verkörpert die Figur der Nadja Holler, die nicht nur auf die große Liebe hofft, sondern auch auf das große Geld.

Und auch Markus Pfeiffer stößt zum "Sturm der Liebe"-Cast hinzu - als Dirk Baumgartner, der seine Frau Linda (Julia Grimpe) nicht so einfach gehen lassen will, obwohl er sie betrogen hat. Pfeiffer spielte zehn Jahre in der SWR-Serie "Die Fallers" mit und war in weiteren TV-Produktionen wie "Beck is back" und die "Die Küstenwache" zu sehen. Seinen ersten Auftritt in der Telenovela hat er voraussichtlich am 27. Dezember.

Teilen