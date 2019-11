Arabella Kiesbauer feiert bald ihr Talkshow-Comeback

© Ernst Kainerstorfer

Zehn Jahre lang hat Arabella Kiesbauer das deutsche Fernsehen mit ihrer eigenen Talkshow geprägt, dann wurde es still um sie. In Österreich feiert sie nun ein Talk-Comeback: Beim noch jungen Sender Puls 24 bekommt sie eine wöchentliche Sendung.



13.11.2019 - 10:11 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2019 - 10:11 Uhr

Der noch junge News-Sender Puls 24 aus Österreich hat eine wöchentliche Talkshow mit Arabella Kiesbauer angekündigt. Diese hört auf den Namen "Die Arabella Kiesbauer Show" und ist bereits erstmals in der kommenden Woche zu sehen. Am 19. November um 21:45 Uhr strahlt der Sender damit das Talkshow-Comeback von Kiesbauer aus.

Zum Auftakt am Weltmännertag dreht sich in der Sendung alles um das Thema "Wann ist ein Mann ein Mann?". Als Gäste sind bereits Moderatorin Sonya Kraus, Ex-Politiker Matthias Strolz, die österreichische TV-Legende Dagmar Koller und Buchautor Maximilian Pütz angekündigt. "Reden ist Leben. Sich auszutauschen, die Meinung anderer einzuholen und damit seinen Horizont zu erweitern, ist für mich das Reizvolle am Talk. Ich freue mich sehr darauf ab sofort, immer Dienstag abends wieder Gäste empfangen und damit das Programm auf Puls 24 bereichern zu dürfen", sagt Kiesbauer.

Für die Moderatorin ist es ein Comeback: Zwischen 1994 und 2004 präsentierte die gebürtige Österreicherin bei ProSieben den Daily-Talk "Arabella" und prägte damit das deutsche Fernsehen. Danach ist es aber zumindest in Deutschland ruhig um die Moderatorin geworden, auch wenn sie 2006 beim damaligen N24 noch einen kurzen Talk-Versuch startete. In Österreich ist sie aber seit einiger Zeit wieder sehr regelmäßig zu sehen: So moderiert sie nun schon seit sechs Jahren die Kuppelsendung "Bauer sucht Frau" bei ATV, 2015 präsentierte sie zudem mit ihren Kolleginnen Mirjam Weichselbraun und Alice Tumler den Eurovision Song Contest aus Wien.

Bei Puls 24 handelt es sich um den Nachrichtensender der ProSiebenSat.1-Gruppe in Österreich. Mit Puls 4 betreibt man zudem einen Vollprogramm-Sender, auch ATV und ATV 2 gehören seit wenigen Jahren zur Gruppe. Zuletzt kokettierte auch die deutsche Führung von ProSiebenSat.1 mit einem eigenen Nachrichtensender und verwies dabei auf den österreichischen Kanal, der für Unterföhring quasi ein Test sein soll.

