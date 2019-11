Ungewohnter Sendeplatz für "Genial daneben"-Special

© Sat.1/Boris Breuer

Weil der Freitagabend durch "Dancing on Ice" belegt ist, muss Sat.1 mit dem Weihnachtsspecial von "Genial daneben" in diesem Jahr auf einen anderen Sendeplatz ausweichen. Zudem läuft die Show ein paar Tage später als vor einem Jahr.



14.11.2019 - 10:07 Uhr von Alexander Krei 14.11.2019 - 10:07 Uhr

Sat.1 wird auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsspecial von "Genial daneben" ausstrahlen - allerdings auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz. Nachdem die Show zuletzt stets am Freitagabend zu sehen war, weicht Sat.1 diesmal auf den Mittwoch aus. Zu sehen gibt es das dreistündige Special am 4. Dezember um 20:15 Uhr.

Der Sendeplatz-Wechsel war nötig geworden, weil der Freitag in diesem Jahr durch die zweite Staffel von "Dancing on Ice" belegt ist, die in dieser Woche startet. Immerhin ist Sat.1 zudem mit seiner Weihnachtsshow von "Genial daneben" etwas später dran als vor einem Jahr: Damals hatten Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning bereits Ende November Weihnachten gefeiert.

Die Quoten blieben damals überschaubar: Der Marktanteil lag damals bei nur neun Prozent in der Zielgruppe, nachdem 2017 noch fast zwölf Prozent erzielt werden konnten. Wie gehabt pimpt Sat.1 die Rateshow auch diesmal wieder mit Stand-Ups auf. Zu Gast sind unter anderem Horst Lichter, Ilkan Bessin, Kaya Yanar, Guido Cantz, Dieter Nuhr und Torsten Sträter.

Unterdessen setzt Sat.1 nach wie vor am Vorabend auf den Ableger "Genial daneben - Das Quiz", obwohl die Zuschauerzahlen weiterhin überschaubar sind. Freitags versuchte es der Sender zuletzt sogar mit Doppelfolgen, was bislang aber keinen nennenswerten Aufschwung verursachte.

