Tanzen, Wissen, Kochen: Der Show-Dreikampf am Freitag

Das kommt eher selten vor: Gleich drei Shows kämpfen an diesem Freitag um die Gunst der Zuschauer, darunter mit "Bin ich schlauer als Günther Jauch" und "Ready to beef" zwei Neustarts. DWDL.de mit einem Blick auf die Formate und deren Chancen...



15.11.2019 - 08:20 Uhr von Alexander Krei 15.11.2019 - 08:20 Uhr

Dass es am Samstagabend zu Show-Dreikämpfen bei den großen Fernsehsendern kommt, ist nicht ungewöhnlich. Freitags besitzt eine solche Programmierung jedoch Seltenheitswert. In dieser Woche tritt allerdings genau das ein - denn nicht nur RTL und Sat.1 setzen auf Shows, sondern auch Vox. Wo man bislang mehr schlecht als recht mit Serien-Wiederholungen versuchte, über die Runden zu kommen, sollen es jetzt Tim Mälzer und Tim Raue richten. Doch wie stehen die Erfolgschancen?

Die vermeintlich sichere Bank: "Bin ich schlauer als Günther Jauch?"

Jeder Zuschauer kann sich von zuhause aus direkt mit Günther Jauch und den prominenten Gästen Sonja Zietlow, Ilka Bessin und Alice Schwarzer messen. Und erstmals wird sogar ins Jauchs Gehirn geblickt.

Wenn Günther Jauch in einer Wissensshow zu sehen ist, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Die neue Live-Show "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" gilt daher als Favorit im freitäglichen Quoten-Rennen. Der Titel ist catchy und das Konzept simpel:

Dass viele Deutsche ihn für einen der intelligentesten Menschen des Landes halten, hält Jauch selbst übrigens für ein großes Missverständnis, wie er sagt. "Die Leute bewerten die Schlauheit nach der Fähigkeit Fragen zu beantworten, die ich doch nur stelle und noch nicht einmal selber entwickelt habe", so der Moderator. "Es spricht einiges dafür, dass ich am Freitagabend beweise, dass die Mehrheit der Deutschen bei einem solchen Test viel besser abschneidet als ich. Dann wäre wenigstens das Klischee vom 'schlauesten Deutschen' vom Tisch.“

Die zweite Chance: "Dancing on Ice"

Als Sat.1 zu Jahresbeginn auf die Idee kam, die einst bei RTL beheimatete Tanzshow "Dancing on Ice" wiederzubeleben, fiel die Bilanz durchwachsen aus. Nur zwei der sechs Ausgaben erzielten einen zweistelligen Marktanteil und zwischendurch litt die Sendung nicht nur unter der Konkurrenz durch den "Tatort", sondern auch durch das Dschungelcamp. Jetzt, auf dem neuen Freitags-Sendeplatz, soll es besser laufen - so die Hoffnung von Sat.1.

Tatsächlich gibt es einen guten Grund, der für steigende Quoten spricht: Auch "Let's Dance" ist seit vielen Jahren mit großem Erfolg am Freitagabend zu sehen - auf genau diese Zuschauer dürfte der Sender schielen. Ein Selbstläufer ist "Dancing on Ice" trotzdem nicht, schließlich hat auch RTL in der Vergangenheit nicht nur gute Erfahrungen mit Tanzshows gemacht - auch "Stepping Out" lief einst mit mäßigen Zuschauerzahlen am Freitagabend. Und mit Günther Jauch wartet gleich zum Staffel-Auftakt ein harter Gegner.

Die große Ungewisse: "Ready to beef"

Dass ausgerechnet Vox eine neue Show startet, wenn beim großen Bruder RTL ein wichtiger Neustart ansteht, zeugt von Selbstbewusstsein - womöglich auch von Übermut. Denn "Ready to beef", eine neue Kochshow mit Tim Mälzer und Tim Raue, in der sich zwei weitere Köche mit ungewöhnlichen Zutaten duellieren, ist gar nicht so neu wie es klingt. Unter dem Titel "Knife Fight Club" haben sich Vox und Endemol Shine vor eineinhalb Jahren schon mal an einem ähnlichen Format probiert, mit überschaubarem Erfolg.

Die Wahl des Sendeplatzes ist auch deshalb überraschend, weil Vox die Chance vertut, die Auftakt-Folge in wenigen Wochen nach "Kitchen Impossible" zu zeigen, um für zusätzliche Aufmerksamkeit zu sorgen. Andererseits ist es ein Leichtes, den Marktanteil am Freitagabend zu steigern, immerhin sorgten die "Bones"-Wiederholungen in den vergangenen Monaten nur selten für Freudensprünge. Das Potenzial ist also vorhanden. Fraglich nur, ob die Zuschauer eine Sendung wie "Ready to beef" hier überhaupt erwarten. Es wäre nicht die erste Kochshow, die auf diesem Sendeplatz floppt.

