Adrian Schimpf rückt in Madsack-Geschäftsführung auf

Umbau an der Konzernspitze der Madsack Mediengruppe: Geschäftsführer und Finanzchef Sven Fischer verlässt das Unternehmen. Anfang des kommenden Jahres übernimmt Adrian Schimpf seinen Job, für ihn ist es ein Aufstieg.



15.11.2019 - 11:43 Uhr von Timo Niemeier 15.11.2019 - 11:43 Uhr

Adrian Schimpf wird zum 1. Januar 2020 in die Konzerngeschäftsführung von Madsack eintreten, das hat der Verlag nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Der 50-Jährige folgt auf Sven Fischer, der das Unternehmen "auf eigenen Wunsch" verlässt, so der Verlag. Als Konzerngeschäftsführer und Finanzchef der Madsack Mediengruppe wird Schimpf die Bereiche Finanzen, Personal und Recht sowie das Immobilienmanagement übernehmen. Zuvor war Schimpf Leiter der Bereiche Personal und Recht.

"Adrian Schimpf ist ein sehr geschätzter Kollege, der als Leiter Personal und Recht maßgeblich mit dazu beigetragen hat, unsere Mediengruppe in den vergangenen Jahren erfolgreich neu aufzustellen. Ich freue mich auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit ihm", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe. Fischer habe "wichtige Impulse in der Entwicklung unseres Konzerns gegeben", so Düffert weiter, der dem scheidenden Finanzchef für seine Arbeit dankte. Zur Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe gehören damit ab Januar 2020 Thomas Düffert (CEO), Christoph Rüth (COO) und Adrian Schimpf (CFO). Neuer Leiter des Geschäftsbereich Finanzen wird zum 1. Januar 2020 Jakob Mies, der in dieser Funktion direkt an Schimpf berichten wird.

