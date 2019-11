Ex-"GZSZ"-Schauspielerin bald bei "Alles was zählt"

© TVNow

Franziska van der Heide ist bald wieder in einer täglichen RTL-Serie zu sehen, sie dreht nun nämlich für "Alles was zählt". Bis 2015 war sie noch regelmäßig mit einer Hauptrolle bei "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" ("GZSZ") vertreten.



15.11.2019 - 12:19 Uhr von Timo Niemeier 15.11.2019 - 12:19 Uhr

Zwischen 2013 und 2015 ist Schauspielerin Franziska van der Heide als Mieze Lutze in der RTL-Soap "GZSZ" zu sehen gewesen, dann stieg sie aus. Nun feiert die 27-Jährige ihr Soap-Comeback: Demnächst wird sie bei "Alles was zählt" die Rolle der Ina Ziegler verkörpern. Wann genau sie erstmals in der täglichen Serie zu sehen sein wird, hat RTL noch nicht verraten. Die Dreharbeiten mit der Schauspielerin haben nun aber begonnen.

Sie selbst sagt zu ihrer neuen Rolle: "Ich freue mich wahnsinnig, Teil dieses wundervollen Teams zu sein und den Laden in Essen richtig aufzumischen. Ich bin für mein Engagement extra von Berlin nach Köln gezogen und finde es wunderbar hier am Rhein. Ich mag die Stadt und den Tapetenwechsel. Was ich schon verraten kann: Da meine Rolle unter anderem eine leidenschaftliche Köchin ist, besucht sie auch hin und wieder Marian in der Sieben. Also wenn ihr wissen möchtet, was es damit auf sich hat, seid gespannt und schaltet ein!"

