Florian Silbereisen bleibt im Show-Bereich der ARD treu

© Jürgens TV/Beckmann/Vicky Rass.

Auch wenn Florian Silbereisen bald fürs ZDF regelmäßig als Kapitän auf dem "Traumschiff" zu sehen ist: Die Show-Heimat bleibt auch in den kommenden Jahren die ARD. Die ARD bestätigte einen "BamS"-Bericht am Sonntagmorgen.



17.11.2019 - 10:08 Uhr von Uwe Mantel 17.11.2019 - 10:08 Uhr

Florian Silbereisen wird mit seinen Schlager-Shows auch in den kommenden vier Jahren im Ersten zu sehen sein. Silbereisen und die Produktionsfirma Jürgens TV unterzeichneten nun einen entsprechenden Vertrag, wie der Sender am Sonntagmorgen bekanntgab. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" bereits darüber berichtet. Damit hat das ZDF den Kürzeren gezogen, denn dass auch die Mainzer Silbereisen gerne auf der eigenen Showbühne gesehen hätten, galt als offenes Geheimnis. Befeuert wurden diese Spekulationen zum Einen dadurch, dass das ZDF Silbereisen Anfang des Jahres bereits als neuen "Traumschiff"-Kapitän verpflichten konnte - und dass man zum anderen das bisherige ZDF-Pendant zu den Silbereisen-Shows "Willkommen bei Carmen Nebel" im kommenden Jahr auslaufen lässt.

ZDF-Showchef Oliver Heidemann hatte die Frage nach Interesse an Florian Silbereisen in einem DWDL-Interview im Frühjahr noch offen gelassen und sich lobend über Silbereisens Shows geäußert: "Die Kollegen der ARD haben es geschafft, Ihre Shows zu eventisieren. Das ist einfach richtig gut inszeniert. Durch die großen Hallen und die Art der Präsentation entwickeln die Sendungen eine große Sogkraft. Das verfängt auch bei jungen Leuten." Tatsächlich gelingt es Silbereisen mit seinen Sendungen, ein generationenübergreifendes Publikum anzusprechen. Der "Schlagerbooom 2019" etwa war kürzlich mit 5,75 Millionen Zuschauern nicht nur ein großer Erfolg beim Gesamtpublikum, sondern erzielte auch bei den 14- bis 49-Jährigen erstaunliche 10,7 Prozent Marktanteil - Werte, wie sie selbst die Privaten mit ihren explizit auf Jüngere ausgerichteten Formaten häufig gar nicht mehr erreichen.

Diese Zugkraft machte Silbereisen nicht nur für ARD und ZDF, sondern sogar für manch Privatsender interessant - bis 2023 wird man sich aber nun weiterhin bei der ARD über gute Quoten freuen können. Neben den fünf Sendungen im Ersten umfasst der Vertrag auch weiterhin Shows im MDR Fernsehen. Florian Silbereisen "Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass wir mit unseren Shows in den vergangenen Jahren immer wieder Neues wagen durften. Und natürlich freue ich mich, dass wir in den nächsten Jahren in der ARD und im MDR noch mehr Möglichkeiten haben, neue Formate zu entwickeln."

ARD-Programmdirektor Volker Herres: "'Alles funkelt! Alles glitzert!' - Das Motto der Megashow 'Schlagerbooom' vor zwei Wochen kann genauso über der Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen und dem Produktionsteam von Jürgens TV stehen. Denn die mitreißenden, aufwendig und liebevoll gestalteten Schlager-Feste verzaubern regelmäßig ein Millionenpublikum live im Ersten - und zwar quer durch alle Alters- und Bevölkerungsgruppen! Das ist natürlich in erster Linie das Verdienst des mitreißenden Showmasters und Entertainers Florian Silbereisen. Ich freue mich deshalb sehr über eine glanzvolle Schlager-Zukunft mit Florian Silbereisen bei uns im Ersten. Das wird booomen, da bin ich mir sicher!"

MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi sagt: "Wir sind sehr stolz, dass es uns als Federführer gelungen ist, Deutschlands beliebtesten Showmaster für vier weitere Jahre an die ARD und den MDR zu binden. Die 'Feste' mit Florian Silbereisen sind, wie die aktuellen Zahlen eindrücklich belegen, die erfolgreichste Musikunterhaltungsshowreihe im deutschen Fernsehen. Sie bieten qualitativ hochwertige Samstagsabendunterhaltung für Millionen von Menschen und für alle Generationen. Zugleich freuen wir uns sehr, dass Florian Silbereisen darüber hinaus weiterhin Sendungen exklusiv im MDR-Fernsehen moderieren wird."

