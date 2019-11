Joyn bringt Eigenproduktionen mit Social-Media-Stars

© Joyn

Die Social-Media-Stars Slavik Junge und Rewinside sind bald auch auf der Streamingplattform Joyn zu sehen. ProSiebenSat.1 hat nun Eigenproduktionen mit den beiden Influencern angekündigt, diese sollen noch 2019 erscheinen.



18.11.2019 - 12:28 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2019 - 12:28 Uhr

ProSiebenSat.1 setzt bei seiner Streamingplattform Joyn nicht nur auf klassische fiktionale Eigenproduktionen, sondern hat nun auch zwei Formate mit zwei bekannten Social-Media-Stars angekündigt. So soll Slavik Junge, sein bürgerlicher Name lautet Mark Filatov, in dem Format "Slavik - Auf Staats Nacken" zu sehen sein. Dort spielt er sich selbst - einen Social-Media-Star. Er verdient Geld mit Youtube und Instagram, hat gleichzeitig aber weiterhin Hartz IV bezogen. Die einzige Möglichkeit einer Anzeige zu entgehen ist, als Jobtester werbewirksame Videos für das Arbeitsamt zu produzieren.

Für die Produktion der acht Folgen zeichnet die good friends Filmproduktion in Kooperation mit Bratan Production verantwortlich. "Slavik - Auf Staats Nacken" startet am 26. November mit zwei Episoden wöchentlich auf Joyn. Auf Instagram zählt Slavik Junge derzeit rund eine Million Abonnenten, bei Youtube sind es rund 410.000. Auf ganze drei Millionen Youtube-Abonnenten kommt unterdessen Rewinside (Sebastian Meyer), dessen Format "The Entertainers" ab dem 9. Dezember wöchentlich mit neuen Ausgaben bei Joyn laufen wird. In den acht Folgen trifft der Youtuber auf Promis wie Heino, Hugo Egon Balder oder Mirja Boes. Dabei will er sich vor allem Tipps und Tricks abholen: Wie haben sie es an die Spitze des Fernsehens geschafft und vor allem, wie konnten sie dort über viele Jahre hinweg bleiben? Als Produktionsfirma steht Studio71 hinter dem Format.

