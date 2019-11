Neue Serie mit "Castle"-Star Fillion bald bei ZDFneo

© obs/FOX

Natha Filian, der acht Jahre lang für die Krimiserie "Castle" in der titelgebenden Hauptrolle vor der Kamera stand, ist in den USA nun seit vergangenem Jahr in "The Rookie" zu sehen. Anfang 2020 läuft die erste Staffel bei ZDFneo.



18.11.2019 - 13:34 Uhr von Uwe Mantel 18.11.2019 - 13:34 Uhr

John Nolan (Nathan Fillion) ist in der neuen Serie "The Rookie" Mitte 40 - und wagt nochmal einen Neuanfang, zieht von einer beschaulichen Kleinstadt nach Los Angeles und möchte dort Polizist werden. Also findet er sich als ältester "Rookie" des LAPD zwischen lauter anderen Anwärtern in ihren 20ern wieder. Nicht nur unter seinen Kollegen, auch in der Führungsriege stößt er auf Skepsis und wird als "wandelnde Midlife-Crisis" belächelt. Und so muss er nicht nur die üblichen Aufgaben als "Rookie" bewältigen, sondern auch noch beweisen, dass er mit seinen jungen Kollegen mithalten kann - und dass seine Lebenserfahrung vielleicht sogar von Vorteil ist.

In den USA läuft "The Rookie" mittlerweile in ihrer zweiten Staffel bei ABC. Die Deutschland-Premiere feierte die Serie im Frühjahr bereits beim Pay-TV-Sender Fox, Anfang 2020 schafft es die Serie nun auch ins Free-TV: ZDFneo zeigt die 20 Folgen umfassende erste Staffel ab dem 3. Januar immer freitags ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen.

Teilen