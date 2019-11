Beitragsservice hat neuen Geschäftsführer gefunden

© WDR/Annika Fußwinkel

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio ist bei seiner Suche nach einem neuen Geschäftsführer beim WDR fündig geworden. Von dort kommt bald Michael Krüßel zum Unternehmen.



18.11.2019 - 14:32 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2019 - 14:32 Uhr

Michael Krüßel wird bald neuer Chef des Beitragsservices von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das hat das Unternehmen nun bekanntgegeben. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben die Personalie abgesegnet. Nun muss noch der WDR-Verwaltungsrat zustimmen, dabei dürfte es sich aber nur noch um reine Formsache handeln. Bislang arbeitet Krüßel als Hauptabteilungsleiter Finanzen beim WDR.

Michael Krüßel folgt auf Stefan Wolf, der Mitte des Jahres den Beitragsservice auf eigenen Wunsch verlassen hat. Seither wurde das Unternehmen erst von Claudia Seifert und später von Joachim Altmann interimistisch geleitet. Bald hat der Beitragsservice also auch wieder einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Vor seiner Zeit beim WDR arbeitete Krüßel unter anderem in verschiedenen Positionen bei der Mediengruppe RTL Deutschland sowie in der Verlagsgruppe Handelsblatt.

Die Verwaltungsratsvorsitzende des Beitragsservice, Katrin Vernau, sagt zur Personalie: "Der Beitragsservice ist eine tragende Säule des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Die Gemeinschaftseinrichtung von ARD, ZDF und Deutschlandradio ist für die Abwicklung des Beitragseinzugs und die Verwaltung der rund 46 Millionen Beitragskonten zuständig. Daher kommt der Leitung des Beitragsservice eine große Bedeutung zu und ich freue mich sehr, dass wir Herrn Krüßel für die Aufgabe gewinnen konnten. Ich habe in den letzten Jahren bereits sehr erfolgreich mit ihm zusammengearbeitet und schätze - neben seiner fachlichen Expertise - vor allem sein Kommunikationsgeschick und seinen wertschätzenden Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin sehr froh, die wichtige Position des Geschäftsführers mit einer so außerordentlich qualifizierten Führungskraft besetzen zu können."

Teilen