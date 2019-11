Pluto TV bringt drei Weihnachts-Channels an den Start

© Pluto TV

Viacoms werbefinanzierter Streamingdienst Pluto TV hat pünktlich zur Vorweihnachtszeit drei Pop-Up-Channels online gestellt, bei denen es ausschließlich weihnachtlich zugeht. Im Dezember gibt’s außerdem noch mehr MTV-Content.



18.11.2019 - 19:42 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2019 - 19:42 Uhr

Bei Pluto TV gibt’s ab sofort die Channels Pluto TV Christmas, Fireplace und Holiday Lights zu sehen. Während es bei Fireplace und Holiday Lights ausschließlich Kaminfeuer und Weihnachtslichter mit mehr oder weniger besinnlicher Musik in allen Variationen zu sehen gibt, setzt man bei Pluto TV Christmas auf Filme und Specials, in denen sich alles rund um den Trubel dreht, den es in der vorweihnachtlichen Zeit so gibt.

Auf dem Pop-Up-Channel sind unter anderem die Liebesromanze "Ein perfektes Weihnachten" mit Claire Coffee ("Grimm") und Ryan McPartlin ("J. Edgar"), "Christmas in Boston" mit Patrick J. Adams ("Suits") und Marla Sokoloff ("The Practice") sowie "Bone – Allein zu Haus" zu sehen. Zudem wird man auf diesem Channel auch Weihnachtsepisoden von Nickelodeon-Serien zeigen. Mit dabei sind unter anderem Folgen von "iCarly", "Victorious" und "Cosmo & Wanda".

Darüber hinaus hat Pluto TV für Dezember neue MTV-Channels angekündigt, am 2. Dezember starten MTV Catfish und MTV Classics. Während es auf dem einen Channel die Realityshow "Catfish" zu sehen gibt, laufen auf dem Classic-Sender Formate wie "Pimp My Ride" und "Punk’d". Ebenfalls am 2. Dezember startet ein "Spongebob Schwammkopf"-Channel. Bereits ab dem 25. November widmet man sich mit eigenen Pop-Up-Sendern den Serien "Simsalabim Sabrina" und "Inspector Gadget".

