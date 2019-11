Zu früh geschaltet: Werbepannen bei ProSieben und RTL

© DWDL.de

Innerhalb einer Woche amüsieren zwei Werbepannen die Branche: In der heutigen Mittwochsausgabe der "Bild" wirbt ProSieben für "Queen of Drags" - einen Tag zu früh. Schon am Freitag irritierten Anzeigen für "Operation Live", was von RTL verschoben wurde.



20.11.2019 - 10:05 Uhr von Thomas Lückerath

Es wäre für sich schon eine interessante Werbeplatzierung: Im Sport-Teil der „Bild“ wirbt ProSieben an diesem Mittwoch für seine neue Drag-Show „Queen of Drags“. Der eigentliche Haken an dieser Werbeschaltung aber: Die Anzeige kündigt die immer donnerstags laufende Sendung mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz in der Jury für den heutigen Mittwochabend an.

"Bild" von Mittwoch, 20. November 2019

Hat ProSieben falsch geschaltet? Oder „Bild“ die Anzeige falsch platziert? Auf DWDL.de-Anfrage erklärt ein Sendersprecher am Mittwochmorgen: „In einer Abstimmungsrunde hat sich ein Fehlerteufel in die Anzeige geschlichen. Statt ‚heute‘ sollte dort ‚donnerstags‘ stehen.“ ProSieben ist damit aber in guter Gesellschaft, denn schon vergangenen Freitag amüsierte ein Fauxpas die Branche: In den neuen Ausgaben von „TV Movie“ und „TV Spielfilm“ wirbt RTL für seine geplante Live-Übertragung einer Herz-Operation.

Die kommt laut der geschalteten Anzeigen am Mittwoch, den 27. November um 20.15 Uhr. Doch der Plan ist längst überholt. Wie RTL-Geschäftsführer Jörg Graf zuvor schon im Gespräch mit DWDL.de erklärte, habe man das anspruchsvolle Projekt auf Anfang 2020 verschoben. Offenbar recht kurzfristig, zumindest war es für eine Stornierung der schon gebuchten Werbeseiten augenscheinlich zu spät.

"TV Spielfilm", Ausgabe 24/2019 vom 15. November 2019

