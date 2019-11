Sky spendiert eigenen Sender für "Der Herr der Ringe"

© VOX/Warner Bros. Ent.

Um die weihnachtliche Zeit und den Start ins neue Jahr fantastisch bestreiten zu können, wird Sky einen eigenen Pop-up-Sender rundum "Der Herr der Ringe" ins Leben rufen. Auch "Der Hobbit" ist mit von der Partie.



20.11.2019

Hobbits, versammelt euch: Sky kündigt an, das Universum rundum Mittelerde auf einem eigenen Pop-up-Sender zu versammeln. "Das besondere Highlight unter dem Weihnachtsbaum" ist von Mittwoch, den 25. Dezember bis zum 6. Januar verfügbar. Rundum die Uhr werden dann alle "Der Herr der Ringe"-Filme, sowie die "Der Hobbit"-Trilogie von Peter Jackson ausgestrahlt. Alle Blockbuster werden nicht nur bei Sky Cinema Mittelerde, sondern auch bei Sky Q zum Abruf bereit stehen.

"Peter Jackson hat mit der Mittelerde-Saga ganz großes Kino geschaffen", sagt Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland. "Ich freue mich sehr, dass wir passend zu Weihnachten unseren Kunden alle "Der Herr der Ringe" und alle "Der Hobbit"-Hits 13 Tage lang rund um die Uhr präsentieren können. Und das Beste: Alle sechs Filme in der Extended Version. Das gab's noch nie im deutschen Fernsehen".

Peter Jackson hat J.R.R Tolkiens Geschichte 2001 zum ersten Mal mit "Die Gefährten" verfilmt. Mit den beiden Nachfolgern "Die zwei Türme" und "Die Rückkehr des Königs" konnte der Regisseur alleine in Deutschland über zehn Millionen Menschen ins Kino holen - ein Wert, der die Ursprungstrilogie zu einer der erfolgreichsten aller Zeiten macht. Mit den Prequel-Werken "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise", "Smaugs Einöde" und "Die Schlacht der fünf Heere" konnte Jackson ganze 37 Oscarnominierungen einheimsen. "Die Rückkehr des Königs" konnte davon ganze elf Mal als Sieger hervorgehen - so viel wie es sonst nur "Ben Hur" und "Titanic" geschafft haben.

Momentan werkelt Amazon an einer Serie, die vor "Die Gefährten" spielen soll. Der Streamingdienst hat 2017 umfangreiche Rechte erworben und wird zu Anfang knapp eine Milliarde Dollar in die Produktion stecken - so viel wie noch keine Serienproduktion vorher.

