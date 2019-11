Kein Geoblocking: DAZN zeigte aus Versehen die DFB-Elf

© TVNOW / Ralf Jürgens

Wegen eines Geoblocking-Fehlers hat DAZN am Dienstagabend fälschlicherweise vorübergehend das EM-Qualispiel zwischen Deutschland und Nordirland gezeigt. Nachdem der Fehler aufgefallen war, wurde der Stream allerdings gestoppt.



20.11.2019 - 17:44 Uhr von Alexander Krei 20.11.2019 - 17:44 Uhr

Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland war am Dienstagabend nicht nur bei RTL zu sehen, sondern auch bei DAZN - ein unglücklicher Fehler, schließlich liegen die Exklusiv-Rechte an den Quali-Spielen der DFB-Elf hierzulande beim Kölner Privatsender. Der Streamingdienst hat die Panne am Tag danach auf DWDL.de-Nachfrage bestätigt.

"Aufgrund einer fehlerhaften Einstellung beim sogenannten Geoblocking haben wir am Dienstagabend einen Teil des EM-Qualifikationsspiels Deutschland gegen Nordirland auf unserer Plattform fälschlicherweise auch in Deutschland ausgestrahlt", erklärte ein DAZN-Sprecher. "Im Moment, als dieses Problem aufgefallen ist, haben wir den Stream in Deutschland gestoppt."

Tatsächlich hält DAZN seit einiger Zeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfangreiche Rechte an den Qualifikationsspielen. Die Vereinbarung sieht vor, dass der Dienst in jedem der drei Länder alle Spiele live und exklusiv zeigt, mit Ausnahme der Heimmannschaft des jeweiligen Übertragungslandes. Das bedeutet, dass DAZN in Deutschland nicht die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigen darf - was am Dienstagabend aber zumindest zeitweise geschehen ist.

Den TV-Quoten von RTL hat die zeitweise Parallel-Übertragung nicht geschadet. Bis zu 9,18 Millionen Zuschauer verfolgten das 6:1-Spektakel. Damit war das Länderspiel die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages,

