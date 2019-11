Nils Franck wird Deutschland-Chef von Little Dot Studios

© all3media/Litte Dot Studios

All3Media zieht eineinhalb Jahre nach dem Start der Digital-Tochter Little Dot Studios Deutschland eine sehr positive Zwischenbilanz und befördert Nils Franck, bislang Director of Content, zum General Manager.



21.11.2019 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 21.11.2019 - 10:28 Uhr

Eine "außerordentlich positive Entwicklung in allen Geschäftsfeldern" bilanziert man bei All3Media für die vor 18 Monaten an den Start gegangene Digitaltochter Little Dot Studios Deutschland, die unter anderem Branded Content für Unternehmen erstellt, sich um YouTube-Channel-Management kümmert aber auch Medienkampagnen plant und umsetzt. Nun steigt Nils Franck, bislang schon Director of Content, zum General Manager von Little Dot Studios Deutschland auf. Er berichtet an Markus Schäfer, CEO von All3Media Deutschland, und Wayne Davison, MD Content Acquisition & Distribution, Little Dot Studios.

Markus Schäfer: "Nils Franck hat Little Dot Studios Deutschland mit seinem Know-how, seinem Netzwerk und seinem großen Engagement zu einem umsatzstarken Label in unserem Portfolio ausgebaut. Unter seiner Leitung hat sich das Unternehmen zum gefragten Player im Digitalmarkt entwickelt. Ich bin mir sicher, er wird in seiner neuen Funktion als General Manager auch künftig wichtige Impulse geben, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."

Wayne Davison: "Es ist mir eine Ehre, Nils erweiterte Verantwortung für unser Deutschlandgeschäft zu übertragen und ein großartiger Moment für Little Dot Studios Deutschland. Nils hat sich als fantastische Führungskraft erwiesen, sich bemerkenswert für das Geschäft der Little Dot Studios in Deutschland eingesetzt und war, zusammen mit unserem Team in London und unseren deutschen Teams in München und Berlin, der Schlüssel für das Wachstum von Little Dot Studios Deutschland. Nils spielt eine tragende Rolle bei der weiteren Geschäftsentwicklung und ich freue mich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen."

Nils Franck selbst erklärt: "Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Zusammen mit unseren großartigen Teams in München und Berlin werden wir für kontinuierliches Wachstum in allen Bereichen sorgen." Zu den Kunden im Bereich Original Branded & Digital Content gehören u.a. Lamborghini und Bentley Motors, Google/YouTube, Ford, BMW, Audi und Discovery, im Vertrieb und Channel-Management für YouTube und Facebook betreut man u.a. Kanäle für Discovery, RTLzwei, NBC Universal International und Comedy Central.

