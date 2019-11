"Extra 3" wandelt auf den Spuren von "Saturday Night Live"

© NDR

Der NDR strahlt im Dezember eine ganz besondere Ausgabe von "Extra 3" aus. Anders als sonst wird es keine klassische Folge mit Christian Ehring, stattdessen wandelt man auf den Spuren des US-Formats "Saturday Night Live".



22.11.2019 - 15:29 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2019 - 15:29 Uhr

Unter dem Titel "Extra 3 Night Live" hat der NDR eine ganz besondere Ausgabe seiner Satire-Sendung angekündigt. Diese soll am Samstag, den 21. Dezember, ab 23:15 Uhr zu sehen sein. Geplant ist dann keine klassische Folge der Satire-Sendung mit Beiträgen und Stand-Ups, stattdessen macht man eine Ausgabe, die an "Saturday Night Live" erinnert.

Statt Christian Ehring steht am 21. Dezember nämlich "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis vor der Kamera und präsentiert eine Stunde lang ihren ganz persönlichen Irrsinn aus 209. Geplant sind Live-Sketche vor Publikum, als Gast angekündigt sind Fettes Brot, die ihre Texte ironisch umdichten werden. Die Live-Sketche werden gespielt von bekannten Comedy-Schauspielern wie Max Giermann, Judith Richter, Holger Stockhaus, Petra Nadolny oder auch Cem-Ali Gültekin.

