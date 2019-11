Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau drehen Pantaflix-Film

© Pantaflix

Pantaleon Films produziert gemeinsam mit Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau erstmals einen Film exklusiv für die Streaming-Plattform Pantaflix. Gedreht wird "Roccos Reise" komplett mit dem iPhone.



Die Streaming-Plattform Pantaflix baut ihr Portfolio an Eigenproduktionen weiter aus und lässt nun erstmals einen Film produzieren: "Roccos Reise" lautet der Arbeitstitel, zu den Inhalten hält man sich noch bedeckt. Gedreht wird der gesamte Film nur mit einem iPhone. Für "Roccos Reise" macht Pantaleon Films gemeinsame Sache mit Kida Khodr Ramadan (u.a. "4 Blocks) und Frederick Lau ("Das perfekte Geheimnis", "Victoria).

Ramadan und Lau führen gemeinsam Regie und koproduzieren mit ihrer Produktionsfirma "Macadamia & Mothermilk", Frederick Lau spielt auch die Hauptrolle, weitere namhafte Schauspieler sollen in Cameo-Auftritten zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Nana Heymann, hinter der Kamera steht Kolja Brandt. Zu sehen geben soll es den Film 2020. Dan Maag, Geschäftsführer von Pantaleon Films: "Wir arbeiten mittlerweile mit Kida und Freddy an drei sehr konkreten Projekten. Das zeigt mehr als eindeutig, wie viel Spaß uns die Zusammenarbeit macht. Ich freue mich sehr auf 'Roccos Reise'".

Schon am 6. Dezember wird Pantaflix die neue Staffel von "Krass Klassenfahrt" veröffentlichen, für die man mit dem Youtuber-Duo Jonas Ems und Jonas Wuttke und zusammenarbeitet. Immer freitags werden drei Folgen auf dem werbefinanzierten Streaming-Angebot veröffentlicht. Nach Pantaflix-Angaben erreichte die vierte Staffel in den ersten drei Wochen nach dem Start allein auf Pantaflix siebenstellige Abrufzahlen, nicht eingerechnet die Zweitverwertung auf YouTube hinzu.

Mit Ems, Wuttke und deren Produktionsfirma Moonvibe arbeitet Pantaflix auch für eine zehnteilige neue Serie mit dem Arbeitstitel "Daily Hustle" zusammen. Thematisch dreht sich alles um das aufregende, zuweilen aber auch banale Leben deutscher Instagram- und YouTube-Influencer. Auch hier setzt man auf reichweitenstarke Influencer im Cast, die für entsprechende Abrufzahlen kommen sollen. Zusammen erreiche der Cast etwa sechs Millionen Follower auf YouTube, Instagram und TikTok, so Pantaflix.

Gemeinsam mit Dimitri Tsvetkov, besser bekannt als Creator der YouTube-Serie "Ost Boys", arbeitet man zudem an der Miniserie "Street Legends", die ihre Zuschauer in die dunklen Straßen von Berlin will. "Abseitig, aber unmittelbar authentisch entfaltet sich in drei Folgen ein neuer Blick auf Deutschlands Hauptstadt und das Leben in ihr." Drehstart ist Anfang 2020, auch hier soll es zahlreiche prominente Gastauftritte geben.

"'Krass Klassenfahrt' hat in sehr kurzer Zeit hohe Abrufzahlen generiert. Die Serie ist ein großer Gewinn für unser Streamingangebot Pantaflix. Daher freuen wir uns sehr auf den Start der fünften Staffel. Mit 'Daily Hustle', 'Street Legends' und unserem ersten Original Movie weiten wir unser Angebot stringent aus und werden deutlich stärker wahrgenommen. So wird es uns gelingen, Pantaflix zu einem relevanten Player im Konzert deutscher und internationaler VoD-Angebote zu machen", sagt Pantaflix-Chef Nicolas Paalzow.

