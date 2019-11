Neue "Walking Dead"-Serie hat endlich einen Namen

© Amazon/AMC

Im kommenden Jahr startet bekanntlich eine neue Serie aus dem "The Walking Dead"-Universum, hierzulande gibt es diese bei Amazon Prime Video zu sehen. Nun haben die Macher auch das Geheimnis um den Titel gelüftet.



25.11.2019 - 11:47 Uhr von Timo Niemeier 25.11.2019 - 11:47 Uhr

Die neue "The Walking Dead"-Serie trägt den Titel "The Walking Dead: World Beyond", das haben die Macher nun bekanntgegeben. Der genaue Name der Serie war bislang noch unter Verschluss gehalten worden. Klar war lediglich, dass die Serie im kommenden Jahr zu sehen sein wird. Hierzulande zeigt Amazon Prime Video die zehnteilige, erste Staffel. Los geht’s im Frühjahr, einen genauen Starttermin gibt es derweil noch nicht.

Außerdem hat Amazon jetzt auch bekanntgegeben, dass Emmy-Gewinnerin Julia Ormond Teil des Casts wird. Sie spielt eine charismatische Anführerin einer großen, fortschrittlichen und respekteinflößenden Truppe. Zum Cast gehören außerdem noch Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella. Zudem sind Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit und Ted Sutherland in wiederkehrenden Gastrollen zu sehen.

Als Showrunner wurde Matt Negrete verpflichtet, der bereits in den vergangenen fünf "The Walking Dead"-Staffeln als Autor und Produzent fungierte. Koproduziert wird der neue Ableger von Scott M. Gimple, der als Chief Content Officer von AMC hinter dem Zombie-Spektakel steht.

In "The Walking Dead: World Beyond" geht es um die erste Generation, die nach der Apokalypse, wie wir sie kennen, erwachsen wird. Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten. Die Original-Serie befindet sich bereits in der zehnten Staffel, erst am Sonntag war das Midseason-Finale zu sehen. Ein elfter Durchlauf wurde bereits von AMC in Auftrag gegeben, die Quoten sind in den vergangenen Jahren allerdings stetig zurückgegangen.







