"Bleibt echt": DMAX startet neue Image-Kampagne

© DMAX

Discovery startet für seinen Männersender DMAX ab sofort eine neue Imagekampagne, die "humoristisch die Auswüchse des aktuellen Zeitgeists aufs Korn" nehmen will. Claim und Versprechen zugleich ist "Bleibt echt. DMAX."



25.11.2019 - 12:47 Uhr von Uwe Mantel 25.11.2019 - 12:47 Uhr

Ab dem heutigen Montag streut DMAX seine neue Imagekampagne mit dem Claim "Bleibt echt." über sämtliche Medienkanäle von Online und Out-of-Home über TV bis Print und Radio. Zu drei Spots kommen eine ganze Reihe an unterschiedlichen Print-Motiven. Die Aussagen auf den geschalteten Anzeigen werden dabei ans jeweilige Umfeld angepasst. In der "Sport-Bild" etwa heißt es "Spannendster Wintertransfer: Mit dem 40-Tonner durch Alaska", in der "Auto-Bild": "Einparkassistent? Bei dir piept's wohl.", bei "TV Spielfilm hingegen "Alle haben Originals. Wir die Originale." Abgeschlossen wird jeweils mit dem Kampagnen-Versprechen: "Bleibt echt. DMAX".

"Wir leben in einer von Beauty-Filtern, Hashtag-Lawinen und Scheinvorstellungen geprägten Epoche. In dieser Welt aus Plastik bildet DMAX eine Insel aus Stahl: Verlässlich, beständig, echt", erklärt Marketing- und Kommunikationschef Eike Immisch. "Diesen Grundgedanken haben wir mit unserer neuen Imagekampagne perfekt umgesetzt und gehen dabei auf Haltung anstatt auf männliche Klischées. Die Motive und Headlines sind bewusst überspitzt und provokativ gewählt. Wir halten der Gesellschaft augenzwinkernd den Spiegel vor und versprechen gleichzeitig, als Gegenpol die nötige Portion Realität und Bodenhaftung zu liefern. Ein Versprechen, das sich in letzter Konsequenz auch inhaltlich auf DMAX fortsetzt. Wir bleiben echt."

Für die inhaltiche Umsetzung zeichnet die Hamburger Kreativagentur Kolle Rebbe verantwortlich, Mediaagentur ist Essence aus Düsseldorf. Bei Discovery waren neben Immisch Stefan Ladwig, Jan Leitz und Patricia Peter für Realisierung und Mediaplanung verantwortlich.

Teilen