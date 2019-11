3sat lädt kurz vor Silvester zum "Länder-Roast"

© ZDF/Bildundtonfabrik

Janin Ullmann moderiert bei 3sat kurz vor dem Jahreswechsel ein "Länder-Roast". Comedians aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten dann gegeneinander an und arbeiten sich an den jeweils anderen Ländern ab.



25.11.2019 - 12:31 Uhr von Timo Niemeier 25.11.2019 - 12:31 Uhr

3sat hat für den 30. Dezember ein "Länder-Roast" angekündigt. Zu sehen sein wird der "Comedy-Schlagabtausch" am späten Abend, um 23:30 Uhr geht’s los. Moderiert wird der "3sat Länder-Roast" von Janin Ullmann, die in der Sendung Comedians aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrüßt. Mit dabei sind Erika Ratcliffe, Dominic Deville und Ingmar Stadelmann.

In kurzen Stand-up-Bits greifen die Comedians aktuelle und zeitlose Themen aus den Herkunftsländern der anderen auf und arbeiten sich an ihnen ab. Der Sender kündigt das Format als "schonungslose und unverblümte Aussprache" an. "Der Streit, nach dem sich alle am behaglichen Kamin zusammensetzen, versöhnen und sich ihrer Gemeinsamkeiten bewusst werden." Produziert wird die Sendung von der Bildundtonfabrik.

Ansonsten wird am 30. Dezember bei 3sat zurückgeblickt. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zeigt man "Urban Priol: TILT 2019", danach ist der Jahresrückblick von Dieter Nuhr beim Sender zu sehen. Um 22:45 Uhr wiederholt man eine Alte Ausgabe der Comedy-Sendung "Mittermeier!".

