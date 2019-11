Duisburger Sender Studio 47 darf 10 Jahre weiter senden

© Studio 47

Der Duisburger Sender Studio 47 - gegenwärtig der einzige reginale TV-Sender im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen - kann weiter auf Sendung bleiben. Die Sendelizenz wurde nun bis 2029 verlängert.



25.11.2019 - 14:07 Uhr von Uwe Mantel 25.11.2019 - 14:07 Uhr

Die Entscheidung der Medienkommission der Landesanstalt für Medien fiel am Freitag einstimmig und gemäß des Antrags. Damit darf Studio 47 noch bis Ende 2029 weiter senden. Studio 47 mit Sitz in Duisburg bedient mit seinem 2006 gestarteten Regionalprogramm das westliche Ruhrgebiet und den Niederrhein. Neben Duisburg gehören auch die Städte Oberhausen und Mülheim an der Ruhr sowie der Kreis Wesel zum Sendegebiet. Zu empfangen ist der Sender im digitalen Kabelnetz, über IPTV und per Livestream im Web. Die technische Reichweite liegt bei rund 620.000 Zuschauern.

"Dass unsere Sendelizenz von der Medienkommission langfristig verlängert wurde, ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit", sagt Studio 47-Chefredakteur Sascha Devigne. "Und es verschafft uns die nötige Planungssicherheit für die publizistische und wirtschaftliche Weiterentwicklung unseres Senders." Gesellschafter des Senders sind Sascha Devigne, Jörg Zeiler und Jürgen Schardt.

