Joyn präsentiert sein Bezahl-Angebot "Joyn Plus+"

© Joyn

Joyn hat nun sein Bezahlangebot "Joyn Plus+" gestartet, mit dem man sich preislich über dem Kölner Konkurrenten "TVNow Premium", aber unter dem bisherigen Maxdome ansiedelt. Zur Endausbau-Stufe fehlt einstweilen aber noch die Integration des Eurosport Players



26.11.2019 - 10:27 Uhr von Uwe Mantel 26.11.2019 - 10:27 Uhr

Etwas mehr als fünf Monate nach dem Start des kostenfreien Basis-Angebots brachte Joyn nun auch die angekündigte Bezahl-Version seines Streaming-Dienstes an den Start. Wie inzwischen sehr verbreitet stellt man dem Namen ein "+" zur Seite - konnte sich aber anscheinend nicht einigen, ob man es nun als Wort ausschreiben oder doch als Zeichen nutzen will. Herausgekommen ist die etwas seltsam anmutende Version "Joyn Plus+".

Preislich siedelt man sich oberhalb des Konkurrenten "TV Now" von der Mediengruppe RTL Deutschland an. Während dort regulär 4,99 Euro im Monat fällig werden, muss man für Joyn Plus+ künftig 6,99 Euro pro Monat berappen. Neben einem obligatorischen kostenfreien Test-Monat gibt's bei Buchung noch in diesem Jahr aber drei Monate einen vergünstigten Einstiegspreis in Höhe von 3,99 Euro. Für den Vorgänger Maxdome wurden übrigens noch 7,99 Euro fällig.

Dafür können Kunden von Plus+ beim Live-Streaming der TV-Sender endlich auf HD-Qualität zugreifen, dazu sind auch die Pay-TV-Angebote der beiden Joyn-Partner ProSiebenSat.1 und Discovery mit an Bord - also ProSieben Fun, Sat.1 Emotions, Kabel Eins Classics, Eurosport 2, Discovery Channel und Animal Planet. Auch der Großteil der Abruf-Inhalte ist für zahlende Kunden nun in HD-Qualität verfügbar. Gänzlich werbefrei ist Joyn Plus+ anders als der Vorgänger Maxdome aber nicht mehr: Ähnlich wie "TV Now" gibt es auch für zahlende Kunden einen Spot, der vor den Videos geschaltet wird und um den man nicht umhin kommt - weitere Unterbrechungen gibt's dann aber nicht. Die Livestreams sind werbefrei.

Apropos Maxdome: Auch wenn Joyn Plus+ nun am Start ist, existiert Maxdome für eine Übergangsfrist erstmal weiter, wird aber im Lauf des kommenden Jahres dann endgültig verschwinden. Damit ist auch klar, dass es keine automatische Migration der Maxdome-Kunden zu Joyn Plus+ gibt, auch wenn man sie natürlich für das neue Angebot gewinnen will. Es werden auch nicht ausnahmslos alle Maxdome-Inhalte bei Joyn Plus+ zur Verfügung stehen - hier hat man etwas ausgemistet, nachdem Maxdome auch sehr viel veraltete Archivware am Start hatte. Nach Unternehmensangaben sind nun etwa 34.000 von 50.000 Inhalten auch bei Joyn Plus+ verfügbar.

Vor allem will man aber ja mit neuen exklusiven Eigenproduktionen sowie neu zugekauften Inhalten punkten. Dazu gehört zum Start etwa "Mocro Maffia", das als holländische Antwort auf "4 Blocks" bezeichnet wird, die dänische Krimiserie "Darkness" und die US-Verfilmung des Comics "Deadly Class". Zudem findet sich auch die TNT-Comedy-Serie "Andere Eltern" nun bei Joyn Plus+ im Angebot. In den nächsten Wochen kommen u.a. "The Pier", eine Thriller- Serie vom Macher der spanischen Erfolgsserie "Haus des Geldes", sowie Joyns erste internationale Koproduktion "Dignity", die die Geschichte der deutschen Sekte Colonia Dignidad erzählt und James-Bond-Bösewicht Götz Otto in der Hauptrolle zeigt, dazu.

Und generell wird man die Zahl an Eigenproduktionen deutlich erhöhen, im kommenden Jahr soll es im Schnitt jeden Monat eine solche Eigenproduktion zu sehen geben. Auch beim kostenfreien Joyn-Bereich legt man nach. Heute startet etwa "Slavik – Auf Staats Nacken" mit Slavik Junge, der durch seine Social-Media-Präsenz auf Instagram und Youtube bekannt ist und mehr als eine Million Follower zählt. Anfang Dezember bekommt das Format dann Gesellschaft durch eine weitere Eigenproduktion mit einem reichweitenstarken Youtuber: "The Entertainers" von Rewinside. Zudem werden die Sender 3sat, ServusTV, Bloomberg und CNBC in das kostenfreie Livestream-Angebot integriert.

Nutzbar ist das Angebot auf Smartphones und Tablets mit Android- oder iOS- Betriebssystemen, via Android TV, Fire TV Stick, Apple TV, Samsung Geräte und Chromecast. Weitere Verbesserungen sind in Planung - ähnlich wie bei TV Now fehlt beispielsweise eine von vielen gewünschte Download-Funktion, die Maxdome schon lange bietet. Diese soll zumindest für zahlende Kunden aber noch in der ersten Jahreshälfte 2020 nachgerüstet werden. Und dann fehlt ja auch noch ein ganz wichtiger Inhalt des zweiten Partners Discovery, der mit dem Eurosport-Player eigentlich Sport-Inhalte zuliefern könnte. Hier nimmt die Einbindung noch längere Zeit in Anspruch, erst Mitte 2020 soll es soweit sein.

Alexandar Vassilev, CEO und Geschäftsführer Joyn: "Seit unserem Launch im Juni haben wir unsere Nutzer auf eine Reise mitgenommen. Der Launch von Joyn Plus+ markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, das Zuhause für lokales Entertainment zu werden. Unser ‚Freemium‘-Modell verbindet beste TV-Inhalte mit Premium-VoD-Content, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem deutschen Markt ist. Ich bin stolz auf das, was unser Team in wenigen Monaten geleistet hat und freue mich auf alles, was noch kommen wird." Co-Geschäftsführerin Katja Hofem ergänzt: "Joyn Plus+ ermöglicht es uns, den Nutzern neue Facetten unseres Angebots und noch mehr Content- Vielfalt zu zeigen. Hier kombinieren wir unsere lokalen Premium-Originals mit zahlreichen exklusiven, internationalen Inhalten, was ein absoluter Mehrwert für unsere Nutzer ist. Für 2020 haben wir bereits zwölf Originals in der Pipeline und wollen so regelmäßig neue Impulse setzen. Natürlich gibt es aber auch im Joyn Basis-Angebot weiterhin spannende Originals zu sehen."

Teilen