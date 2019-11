Vaunet verliert Geschäftsführer Harald Flemming

© Vaunet

Harald Flemming wird den Privatsenderverband Vaunet Mitte des kommenden Jahres verlassen, die Geschäftsführung gibt er bereits zum Jahreswechsel ab. Seine Aufgaben übernimmt dann eine Doppelspitze.



26.11.2019 - 11:55 Uhr von Timo Niemeier

An der Spitze des Vaunet kommt es zu Veränderungen: Geschäftsführer Harald Flemming hört als eben solcher Anfang des kommenden Jahres auf, es übernehmen dann Daniela Beaujean und Frank Giersberg in einer neuen Doppelspitze. Flemming will sich laut Vaunet beruflich neu orientieren, im Sommer 2020 wird er den Verband nach Auslaufen seines Vertrags endgültig verlassen. Flemming leitete den Vaunet seit Juli 2017.

Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des Vaunet, dankte Flemming für seine "engagierte und sehr erfolgreiche Führung und Umstrukturierung des Verbandes". Gemeinsam mit Flemming habe man wichtige Ziele erreicht und sei auch bei der Neupositionierung "sehr gut vorangekommen". Demmel: "Zudem wurden unter der hauptamtlichen Leitung von Dr. Flemming wichtige Regulierungsziele in der Neuordnung der Medienregulierung erreicht, so dass wir auf eine insgesamt sehr erfolgreiche, auch persönlich äußerst angenehme, Zusammenarbeit zurückblicken können".

Mit der Bestellung von Beaujean und Giersberg gewährleiste man "ein Maximum an Kontinuität und Zukunftsfähigkeit", so Demmel. Der Vorstandsvorsitzende des Verbands weiter: "Beide Kollegen, die sich in langjähriger Arbeit in der Geschäftsleitung des Verbandes bestens bewährt haben, verfügen in den verbandsrelevanten Themen über ein gewachsenes und exzellentes Knowhow. Damit können beide nahtlos an die Arbeit von Dr. Flemming anknüpfen, mit dem sie in den letzten zweieinhalb Jahren als Führungsteam zusammengearbeitet haben."

Beaujean ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich "Recht und Regulierung" und verantwortet damit die Schwerpunkte Medienrecht und -regulierung sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene. Als Justiziarin ist sie für sämtliche Rechtsangelegenheiten des Verbandes zuständig. Giersberg arbeitet bereits seit 2004 in verschiedenen Funktionen für den Verband, seit 2014 als Mitglied der Geschäftsleitung. Er verantwortet den Bereich Markt- und Geschäftsentwicklung und damit die Verbands- und Marktentwicklungsprojekte, Tochtergesellschaften und Beteiligungen, die Aktivitäten des Vaunet als Wirtschaftsverband sowie die Marktkommunikation. Als kaufmännischer Leiter ist Giersberg außerdem für die kaufmännischen Angelegenheiten des Verbandes zuständig.

