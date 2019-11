RTL belässt "DSDS"-Castings am Dienstagabend

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") startet wie gehabt kurz nach dem Jahreswechsel. Die Casting-Ausgaben wird man, wie schon in diesem Jahr, immer dienstags und samstags zur besten Sendezeit zeigen.



26.11.2019 - 15:10 Uhr von Timo Niemeier 26.11.2019 - 15:10 Uhr

RTL hat bekanntgegeben, wann die neue "DSDS"-Staffel startet. Die Castingshow kehrt demnach am 4. Januar zurück ins Programm der Kölner. Am Dienstag, den 7. Januar, geht es weiter. Die Casting-Ausgaben sind dann wie schon in diesem Jahr immer dienstags und samstags zu sehen, in der Vergangenheit lief "DSDS" auch oft am Mittwochabend. 2020 zeigt RTL die mittlerweile 17. Staffel der Superstar-Suche.

Auf große Veränderungen müssen sich die Fans des Formats nicht einstellen. Bereits seit Monaten ist bekannt, dass man im Vergleich zu diesem Jahr keine Neubesetzung der Jury vornehmen wird. Neben Dieter Bohlen sitzen auch weiterhin Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo in der Jury und bewerten die Kandidaten. Im Verlauf der Staffel führt es die Kandidaten nach Sölden (Recall) und Südafrika (Auslandsrecall).

"Was die gesangliche Qualität betrifft, würde ich sagen: Es ist bestimmt eine der besten Staffeln, die wir je hatten, weil wir wirklich sehr viele Leute dabei haben, die ganz toll singen können. Es wird aber auch viel zum Lachen geben, was für mich ganz wichtig ist, weil wir eine Unterhaltungssendung machen", sagt Chef-Juror Dieter Bohlen. "Ich möchte gar nicht so viel verraten, aber der Recall in Südafrika war schon lustig. Das hätte man alles gar nicht so planen können, was da passiert ist. Dass da Wellen kommen und auf einmal ist das Set weg, oder ich habe mich einmal überschlagen, das sah auch brutal aus. Auch die Castings waren lustig, da waren sehr viele skurrile verrückte Leute."

"DSDS" erzielte in diesem Jahr durchschnittlich rund 19,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und ist damit nach wie vor ein großer Erfolg für RTL. 3,78 Millionen Menschen sahen sich die Ausgaben der 16. Staffel an, kurz vor dem diesjährigen Finale fuhr die Castingshow mit einer Reichweite von 2,52 Millionen aber auch ein neues Allzeit-Tief ein.

