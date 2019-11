Vox ersetzt "Perfect Life" durch "Law & Order: SVU"

© Beta Film

Nach nur einer Woche fliegt die spanische Serie "Perfect Life" bereits wieder aus dem Programm. Stattdessen zeigt Vox "Law & Order: Special Victims Unit", das es auf seinem neuen Sendeplatz zuletzt auch schwer hatte



26.11.2019 - 18:32 Uhr von Uwe Mantel 26.11.2019 - 18:32 Uhr

Der vergangene Mittwoch hielt für Vox aus Quotensicht eine gute und eine schlechte Nachricht bereit: Während die neueste Eigenproduktion "Rampensau" mit rund 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen ganz guten Einstand hinlegte, fiel im Anschluss die spanische Serie "Perfect Life" durch: Die erste Folge hatte ab kurz vor 22 Uhr schon nur noch 3,5 Prozent Marktanteil, die zweite Folge fiel 25 Minuten später auch noch auf 3,1 Prozent zurück - was für die kommenden Wochen noch schlimmeres befürchten ließ.

Nun hat Vox einen Tag vor der nächsten Ausstrahlung noch kurzfristig auf die Quotenprobleme reagiert und "Perfect Life" mit sofortiger Wirkung wieder aus dem Programm genommen. Kleiner Trost: Zumindest für zahlende Kunden von "TVNow Premium" stehen alle acht Folgen der Serie bereits zum Abruf bereit. Stattdessen zeigt Vox am Mittwoch im Anschluss an "Rampensau" nun eine neue Folge von "Law & Order: Special Victims Unit" ab 22:05 Uhr.

Diese Serie ist vor einigen Wochen etwas überraschend auf den serienuntypischen Sendeplatz am späten Samstagabend verschoben worden - wo sie mit ständig wechselnden Sendezeiten zu kämpfen hat, was aus Quotensicht auch nicht gerade hilfreich war. Die Marktanteile sanken zuletzt auf bis zu 3,3 Prozent in der Zielgruppe und lagen mit einer Ausnahme durchweg weit unter dem Senderschnitt. Trotz des zusätzlichen Mittwochs-Sendeplatzes will Vox aber einstweilen weiter auch am Samstagabend festhalten.

Teilen