Vox verrät neue Teilnehmer von "Sing meinen Song"

2020 wird Vox eine neue Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zeigen, nun hat der Sender auch verraten, welche Musiker darin zu sehen sein werden. Gastgeber ist und bleibt Michael Patrick Kelly.



27.11.2019 - 10:15 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2019 - 10:15 Uhr

Gerade erst hat Vox das Weihnachtsspecial der diesjährigen "Sing meinen Song"-Staffel gezeigt und damit den sechsten Durchlauf beendet, da hat man auch schon die Teilnehmer für Runde sieben bekanntgegeben. 2020 werden demnach Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teilnehmen. Als Gastgeber der Sendung fungiert, wie schon in diesem Jahr, Michael Patrick Kelly.

"Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren in 'Sing meinen Song' verliebt und scheinbar hat es von beiden Seiten gefunkt. Ich bin sehr happy, dass ich diese mega Musikshow wieder hosten darf. Die Künstler aus den Staffeln von 2017 und 2019 haben sich echt in mein Herz eingebrannt und ich bin gespannt, was in der kommenden Staffel 2020 passieren wird", sagt der Gastgeber.

"Sing meinen Song" ist auch in diesem Jahr ein schöner Erfolg für Vox gewesen, nachdem das Format 2018 überraschend auf 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gefallen war, legte man 2019 wieder zu und lag im Schnitt bei mehr als 9,5 Prozent. Etwas mehr als eineinhalb Millionen Menschen sahen zwischen Mai und Juli zu.

