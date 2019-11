"GZSZ" beendet das Jahr mit einem Silvester-Special

© TVNow/Bernd Jaworek

Die letzte Ausgabe von "GZSZ" in diesem Jahr wird keine reguläre sein, stattdessen hat RTL ein Special zur Soap angekündigt. Die Schauspieler sollen darin auf ihre Highlights in 2019 zurückblicken und einen Blick hinter die Kulissen gewähren.



28.11.2019 - 16:24 Uhr von Timo Niemeier 28.11.2019 - 16:24 Uhr

RTL hat für Montag, den 30. Dezember, ein "GZSZ"-Silvester-Special angekündigt. In "GZSZ - Unsere schönsten Momente 2019" schauen die Schauspieler der täglichen Serie auf ihr Jahr zurück. Sie sprechen über ihre persönlichen Highlights, erinnern sich an berührende Augenblicke und lustigste Situationen. Außerdem sollen sie den Fans der Soap einen Einblick hinter die Kulissen geben, so verraten sie unter anderem, was 2019 am Set schiefgelaufen ist.

In dem Special wird es auch ein Talkrunde mit den "GZSZ"-Gesichtern Valentina Pahde, Ulrike Frank und Gisa Zach geben, darin sollen sie die meistgestellten Fragen der Fans beantworten. Mit beim Rückblick dabei ist auch Urgestein Wolfgang Bahro, der in der Serie nach wie vor Jo Gerner spielt. Er soll in dem Special seine "Top-Szenen des Jahres" verraten. Und natürlich gibt es auch einen Ausblick aus die Geschichten, die in 2020 anstehen.

Die letzte reguläre Folge von "GZSZ" läuft damit bereits am Freitag, den 27. Dezember. Am Silvesterabend strahlt RTL die Serie wie immer nicht aus, weiter geht's dann erst im neuen Jahr. Das Special ist übrigens schon ab dem 23. Dezember bei TVNow zu sehen.

