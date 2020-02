Sat.1 versucht's ab Februar mit "Big Brother"-Comeback

© Sat.1

Im Februar geht es los: Fast 20 Jahre nach der ersten Staffel holt Sat.1 das Format mit Normalos ins Fernsehen zurück. Mit einer kryptischen Botschaft hat der Sender jetzt verraten, wann es losgeht und wer die Live-Shows moderieren wird.



02.01.2020 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 02.01.2020 - 11:22 Uhr

Mit einer kryptischen Pressemitteilung hat Sat.1 am Donnerstag für Verwirrung gesorgt. Die Nachricht bestand ausschließlich aus Nullen und Einsen, was die Betreiber des "Presseportals" offenbar derart verwirrte, dass die Mitteilung schon nach kurzer Zeit gelöscht wurde. Tatsächlich verbirgt sich dahinter aber eine Neuigkeit: In Form eines Binärcodes hat Sat.1 nämlich verraten, wann es mit "Big Brother" losgehen wird.

Wer den Code übersetzt, bekommt jedenfalls folgende Information übermittelt: "Totale Überwachung. 'Big Brother' ist zurück - ab Montag, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr in Sat.1. Moderiert werden die Live-Shows von Jochen Schropp." Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte der Privatsender den Starttermin der ersten Normalo-Staffel seit 2015. Damals hatte sich Sixx an der Realityshow versucht, ohne jedoch die hohen Quoten-Erwartungen erfüllen zu können. 20 Jahre nach der ersten Staffel unternimmt Sat.1 jetzt den nächsten Anlauf.



Interessant ist, dass es Sat.1 am Montagabend mit den Live-Shows versuchen wird - dort scheiterte der Sender zuletzt mit Spielfilmen. Offen ist dagegen, auf welchem Sendeplatz die täglichen Zusammenfassungen laufen werden. Am realistischsten gilt der 19-Uhr-Termin, auf dem "Big Brother" über Jahre hinweg auch bei RTLzwei zu sehen war. Sat.1 kämpft hier mit großen Quoten-Problemen und könnte ein Flaggschiff wie "Big Brother" zu dieser Zeit gut gebrauchen. Offiziell will sich Sat.1 bislang aber noch nicht in die Karten schauen lassen.

Schon seit einigen Jahren hat der Sender die Promi-Version von "Big Brother" im Programm, die zuletzt für bis zu 19,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fähig war. Ob die klassischen Folgen in ähnliche Höhen vorstoßen können, wird sich ab Februar zeigen, wenn die 13. Staffel in Sat.1 anlaufen wird.

