Netflix spürt bereits die neue Streaming-Konkurrenz

Die neue Streaming-Konkurrenz durch Apple und Disney ist einer der Gründe, weshalb Netflix auf seinem Heimatmarkt nur noch langsam wächst. International sieht es schon besser aus, doch auch die Schulden sind im vierten Quartal wieder stark angewachsen.



22.01.2020

Netflix hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt, neben den Abonnenten und Kennzahlen wie Umsatz und operativer Gewinn sind aber auch die Schulden des Streamingdienstes stark gestiegen. Diesen Weg setzt man vorerst fort. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres erreichte Netflix 8,8 Millionen neue zahlende Kunden, inzwischen zählt man 167 Millionen Abonnenten. Hinzu kommen 4,7 Millionen Kunden, die sich derzeit im kostenlosen Test-Monat befinden.

Das Wachstum ist allerdings fast ausschließlich auf die internationalen Märkte zurückzuführen. In den USA konnte man lediglich 420.000 neue Abos an den Mann und die Frau bringen, international waren es demnach mehr als acht Millionen. Netflix lag damit aus dem US-Markt auch unter den Erwartungen der Analysten, die mit 600.000 neuen zahlenden Kunden gerechnet hatten.

Der Umsatz des Streamingdienstes stieg im letzten Quartal 2019 auf 5,47 Milliarden US-Dollar, der Gewinn betrug 587 Millionen US-Dollar. Neben diesen guten Kennzahlen hat Netflix in den vergangenen Jahren aber auch immer mehr Schulden angehäuft, die nicht in den operativen Zahlen ausgewiesen werden. Ende Dezember lag der Schuldenstand des Unternehmens bei 26,4 Milliarden Dollar. Ende September waren es noch knapp mehr als 24 Milliarden. Seine Expansionsstrategie lässt sich Netflix also etwas kosten.

Netflix-Chef Reed Hastings zeigte sich zuletzt immer sehr selbstbewusst, wenn er auf die neuen Streaming-Konkurrenten angesprochen wurde. Nun musste er einräumen, dass auch die ein Grund dafür seien, weshalb das Wachstum in den USA zuletzt schwächer ausgefallen war als gedacht. Es wird spannend für Netflix, wie sich die Zahlen entwickeln, wenn die Konkurrenz auch in andere Märkte eintritt. 2020 wird da ein ganz entscheidendes Jahr. Für das laufende Quartal rechnet Hastings dann auch prompt mit einer weiteren Verlangsamung des Wachstums. So will er nur sieben Millionen neue Kunden gewinnen, im Vorjahreszeitraum waren es noch 8,6 Millionen. Analysten hatten mit 7,9 Millionen neuen zahlenden Kunden gerechnet.

