ProSieben nimmt "Simpsons" zunächst aus der Schusslinie

Die neuen Folgen der "Simpsons" sind beim ProSieben-Publikum nicht sonderlich gut angekommen, nun nimmt der Sender die Serie vorerst aus dem Programm. Erst im Sommer soll es in der Primetime weitergehen.



22.01.2020 - 10:23 Uhr von Timo Niemeier 22.01.2020 - 10:23 Uhr

ProSieben wird vorerst auf die Ausstrahlung von neuen Folgen der "Simpsons" verzichten, bereits am vergangenen Montag war die gelbe Familie nicht mehr im Programm. Wie der Sender auf Twitter verkündete, wird die Serie erst im Sommer in der Primetime zurückkehren. Dann erwartet man sich beim Sender offenbar schwächere Konkurrenz für die Serie, die sich zuletzt sehr schwer tat.

Die letzte neue Folge erreichte am 13. Januar beispielsweise nur 820.000 Zuschauer, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag damit bei nur 7,8 Prozent. Im Herbst 2019 waren teilweise noch zweistellige Marktanteile drin, das hing aber vor allem damit zusammen, dass ProSieben da noch neue "The Big Bang Theory"-Episoden zeigte, die auch Auswirkungen auf die "Simpsons" hatten.

Weil "The Big Bang Theory" mittlerweile aber beendet ist und "Young Sheldon" die Lücke alleine nicht füllen kann, müssen sich auch die "Simpsons" mit einem deutlich schwächeren Vorlauf begnügen. Statt der Animationsserie zeigt ProSieben montags ab 21:15 Uhr nun einfach "Big Bang Theory"-Wiederholungen. Spannend wird es Ende Februar, wenn sich "Late Night Berlin" aus seiner Winterpause zurückmeldet. Der Quotentrend der Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf zeigte zuletzt nach oben - inzwischen ist das Umfeld aber deutlich schwächer. Wie sich "Late Night Berlin" da schlagen wird, dürfte interessant werden.

Die neuen Folgen der "Simpsons" haben schon seit einigen Jahren mit einem sinkenden Interesse zu kämpfen und erzielten zuletzt immer öfter einstellige Werte. Ein Erfolg ist die Serie damit in der Primetime für ProSieben nicht mehr. Anders am Vorabend: Da zeigen sich die "Simpsons" vergleichsweise stabil und liegen nach wie vor bei etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil. Dort gibt es die Serie auch nach wie vor zu sehen - allerdings nur mit Wiederholungen.

