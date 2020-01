Divimove darf Influencer-Agentur Tube One übernehmen

© Divimove

Die RTL-Group-Tochter Divimove darf sich wie geplant mit der Influencer-Agentur Tube One Networks zusammenschließen. Die Kartellbehörden haben inzwischen ihren Segen gegeben. YouTube-Star Rezo bricht jedoch zu neuen Ufern auf.



22.01.2020 - 11:28 Uhr von Alexander Krei 22.01.2020 - 11:28 Uhr

Die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich haben dem Zusammenschluss von Divimove und Tube One Networks zugestimmt. Erst vor wenigen Wochen waren die Übernahme-Pläne der auf Online- und Influencer-Marketing spezialisierten Agentur durch die Tochter der RTL Group bekannt geworden (DWDL.de berichtete).

"Unser Anspruch ist es, Marken, Talenten, Broadcastern und Plattformen den kürzesten Weg zu jedem Europäer zu bieten. Dies gelingt uns mit den preisgekrönten Geschichten unseres Digitalstudios UFA X, den Reichweiten unserer führenden Talent-Netzwerke in acht europäischen Märkten und der Strategie-Expertise unseres Teams", so Divimove-CEO Tobias Schiwek. "Nun freuen wir uns, mit vereinten Kräften aus Divimove und Tube One Networks auch mit unserem Talent- und Vermarktungsgeschäft in den deutschsprachigen Märkten neue und vor allem zukunftsweisende Maßstäbe zu setzen."

"Die Verknüpfung unseres breit gefächerten Angebots mit den Produktionsressourcen und dem internationalen Netzwerk von Divimove, ist für uns ein bedeutender Meilenstein", sagte Mark Lucht, der weiterhin die Geschäfte von Tube One Networks führen wird. "Unsere Teams ergänzen sich perfekt und kennen sich zum Großteil bereits seit Jahren, was eine optimale Basis für die Schaffung einer gemeinsamen Unternehmenskultur ist." Lucht berichtet fortan an Tobias Schiwek. Denis Müller, Mitgründer von Tube One Networks, bleibt ebenfalls an Bord.

Gemeinsam beschäftigen Divimove und Tube One mehr als 240 Mitarbeiter, ein Stellenausbau ist bereits geplant. Das Influencer-Netzwerk von Tube One umfasst 250 Künstler - einer der bekanntesten ist künftig jedoch nicht mehr dabei: Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Rezo zur Kölner Agentur All In wechseln wird.

