Neue Sträter-Show startet Anfang März im Ersten

© WDR/Ben Knabe

Ursprünglich fürs Dritte geplant, feiert das neue Comedy-Format mit Torsten Sträter Anfang März im Ersten Premiere. In "Sträter" begrüßt der Kabarettist jeweils zwei Gäste. Er selbst verspricht, "irgendwas Lustiges" sagen zu wollen.



22.01.2020 - 13:31 Uhr von Alexander Krei 22.01.2020 - 13:31 Uhr

Ein Jahr nach dem Ende von "Sträters Männerhaushalt" bekommt Torsten Sträter eine neue Sendung, die nach ihm benannt ist. Ursprünglich sollte "Sträter", so der Titel, bereits im Dezember im WDR Fernsehen anlaufen. Nun startet die Show sogar im Ersten: Die Premieren-Folge ist dort am Donnerstag, den 5. März um 23:30 Uhr zu sehen und damit im Anschluss an die "Ladies Night".

Produziert wird "Sträter" im "New Yorker Harbour Club" in Köln. Die Sendung versteht sich als "Abend unter Freunden", zu denen der Gastgeber zum Auftakt seinen Kabarettkollegen Jochen Malmsheimer und die Astronautin Suzanna Randall zählt. Hinter der Show steht die Produktionsfirma Prime Productions, die auch schon "Sträters Männerhaushalt" umsetzte.

Über das Konzept seiner neuen Sendung sagt Sträter: "Ich rede von Sachen, die ich toll finde. Das sind mal Filme, mal Bücher, das ist mal ein Song. Ich rede von Dingen, die mir auf den Sack gehen und ich sage irgendwas Lustiges."

