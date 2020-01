© WDR/Bernd Maurer

Ab Mitte des Jahres wird das ZDF Mieter von mehr als 3.000 Quadratmetern im WDR-Funkhaus Düsseldorf. Das Landesstudio NRW und die "Volle Kanne"-Redaktion ziehen damit unter das Dach des WDR. Verhandlungen darüber liefen schon länger.



22.01.2020

Das ZDF zieht in Düsseldorf unter das Dach des WDR: Wie der WDR am Mittwoch bestätitgte, werden das ZDF-Landesstudio NRW und die Redaktion "Service täglich" ab Mitte des Jahres als Mieter über 3.000 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche im Düsseldorfer Funkhaus nutzen.

Sofern die jeweils zuständigen Gremien zustimmen, kommt damit künftig auch das ZDF-Magazin "Volle Kanne" aus dem WDR-Funkhaus. Bis Ende November 2019 wurde von dort auch das ARD-Magazin "Live nach Neun" gesendet. Wegen der unerwartet gestarteten Konkurrenz hatte es nach DWDL.de-Informationen vor zwei Jahren Verstimmungen zwischen ZDF und WDR gegeben, sodass die Umzugspläne erst mal auf Eis gelegt wurden. Seit einigen Monaten sendet "Live nach Neun" aus Köln.

Nun wurden sich beide Sender also doch noch einig. "Die Vereinbarung von WDR und ZDF ist ein weiteres Beispiel für eine sinnvolle Kooperation öffentlich-rechtlicher Sender und eine Stärkung des Medienstandortes Düsseldorf", erklärte der WDR. Das ZDF wird seinen derzeitigen Standort in Düsseldorf nach dem vollständigen Umzug aufgeben und veräußern.

Die Flächen im Funkhaus wurden frei, da der WDR seine aktuelle Berichterstattung in einem crossmedial arbeitenden Newsroom in Köln gebündelt hat. So werden die "Aktuelle Stunde" und "WDR aktuell" bereits seit November nicht mehr aus Düsseldorf gesendet. Die landespolitische und regionale Berichterstattung des WDR wird allerdings auch weiterhin Düsseldorfer im Funkhaus produziert.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels haben wir geschrieben, dass "Volle Kanne" und "Live nach Neun" damit bald aus dem WDR-Funkhaus in Düsseldorf kommen. Das ist nicht richtig. "Live nach Neun" wird inzwischen in Köln produziert.

