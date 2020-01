RTL überträgt zwei zusätzliche Länderspiele vor der EM

© TVNOW / Ralf Jürgens

Durch die beschlossene Aufstockung der Nations League fehlen RTL im Herbst zwei Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft, die Teil des ursprünglichen TV-Pakets gewesen sind. Als Ersatz zeigt der Sender nun zwei hochkarätige Testspiele vor der EM.



22.01.2020 - 20:17 Uhr von Alexander Krei 22.01.2020 - 20:17 Uhr

RTL wird im ersten Halbjahr alle vier Testspiele der Fußball-Nationalmannschaft übertragen und damit zwei mehr als bisher geplant. Der Kölner Sender zeigt auch die beiden Länderspiele gegen Spanien am 26. März in Madrid und am 31. März gegen Italien in Nürnberg. Darauf hat sich RTL mit UEFA, ARD und ZDF verständigt.

Im Gegenzug verzichtet RTL auf zwei Länderspiele, die im laufenden Vertrag mit der UEFA ursprünglich vorgesehen waren. Eine Neuregelung bei der Verteilung der Übertragungsrechte war durch die Reform der Nations League nötig geworden. Durch die Aufstockung des Wettbewerbs im kommenden Herbst fielen die geplanten beiden Freundschaftsspiele im gleichen Zeitraum weg.

Neben den beiden genannten Spielen wird RTL außerdem wie geplant am 31. Mai das EM-Vorbereitungsspiel der DFB-Elf gegen die Schweiz sowie das Spiel gegen einen noch zu benennenden Gegner am 8. Juni in Sinsheim live übertragen.

