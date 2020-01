RTL Passion zeigt ab Februar neue "Outlander"-Folgen

© MG RTL D / © 2018 Starz Entertainment, LLC

Kurz nach der US-Premiere der fünften Staffel von "Outlander" wird auch RTL Passion die neuen Folgen als Deutschlandpremiere ausstrahlen. Nur auf die synchronisierte Fassung müssen die Fans der Serie länger warten.



23.01.2020

Am Sonntag, den 16. Februar startet der US-Sender Starz mit der Ausstrahlung der nunmehr fünften Staffel der Fantasy-Serie "Outlander" - und auch hierzulande müssen Fans der Serie dieses Mal nicht viel länger warten. Um das Versprechen, die Serie schon am Tag nach der Weltpremiere auch nach Deutschland zu bringen, einhalten zu können, zeigt der Pay-TV-Sender RTL Passion die neuen Folgen ab dem 17. Februar immer montags um 19:15 Uhr. Am Dienstag um 20:15 Uhr werden die Episoden dann nochmal wiederholt. Die neuen Folgen sind zunächst im Originalton mit deutschen Untertiteln zu sehen.

In "Outlander" wird die dramatische Geschichte der Krankenschwester Claire erzählt, die im Zweiten Weltkrieg verletzte Soldaten versorgt. Nach dem Ende des Krieges gerät sie durch die magischen Kräfte eines Steinkreises in das Jahr 1743. Hier trifft sie auf den schottischen Kämpfer Jamie, mit dem sie ein leidenschaftliches Verhältnis beginnt. Fortan ist sie zwischen zwei Welten hin- und hergerissen. In jeder Welt wartet ein Mann auf sie, den sie liebt.

Und darum geht es in den neuen Folgen: Jamie wird gegen seinen Willen von der schottischen Armee zum Milizoberst ernannt, der im Falle eines weiteren Aufstands gegen die Regulatoren vorgehen soll. Gleichzeitig wird er von den Regulatoren gebeten, mit ihnen gegen die Unterdrücker zu kämpfen. Jamie muss sich für eine Seite entscheiden, was die Liebe von Jamie und Claire auf eine harte Probe stellt.

Auch in der Beziehung von Brianna und Roger gibt es Probleme. Die Vergewaltigung durch Stephen Bonnet und die Ungewissheit, wer der wirkliche Vater von Briannas Sohn ist, überschattet das Glück der beiden. Bonnet (Ed Speleers), der in Staffel 4 aus dem Gefängnis flüchten konnte, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der 5. Staffel wieder mit dabei sein. Fest steht schon das Wiedersehen mit Jocasta Cameron, Robin McGillivray und Governor Wiliam Tryon.

Wann die Folgen der fünften Staffel im frei empfangbaren TV zu sehen sind, steht noch in den Sternen. Die Rechte dafür liegen zumindest bei Vox. Eine sechste Staffel wurde in den Vereinigten Staaten unlängst bestellt.

