Deutsche Spiele der Nations League weiter bei ARD & ZDF

Dass ARD und ZDF auch in der neuen Saison alle deutschen Spiele der Nations League zeigen würde, zeichnete sich schon am Mittwoch ab. Nun kommt die Bestätigung von den Sendern. Die neue Regelung war aufgrund einer Reform des Turniers nötig geworden.



23.01.2020 - 13:02 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 13:02 Uhr

Am Montag, den 3. März, findet in Amsterdam die Auslosung der Gruppen der UEFA-Nations-League-Saison 2020/21 statt. Eins steht aber schon jetzt fest: Wegen einer Reform des Turniers verbleibt Deutschland entgegen früherer Erwartungen doch in Liga eins. In der spielen nämlich statt wie bisher zwölf künftig 16 Teams - darunter auch Deutschland. Im alten Modus wäre die Mannschaft aufgrund ihrer schlechten Leistungen abgestiegen. Wegen der Aufstockung bestreitet das Team von Jogi Löw in der Gruppenphase, die zwischen September und November 2020 stattfindet, sechs statt wie bisher geplant vier Spiele.

Nun steht fest: Alle Partien der deutschen Elf werden bei ARD und ZDF zu sehen sein. Je drei dieser Begegnungen werden gemäß der Vereinbarung zwischen UEFA sowie SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF, live im Ersten und im ZDF übertragen. Das zeichnete sich bereits vor einem Tag ab, als RTL sich mit ARD, ZDF und UEFA darauf einigte, zwei Spiele im Vorfeld der anstehenden Europameisterschaft zu übertragen und dafür auf zwei andere Länderspiele zu verzichten (DWDL.de berichtete).

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zeigt sich zufrieden über die neue Vereinbarung mit der UEFA: "Für uns war es wichtig, dass wir alle deutschen Spiele in der UEFA Nations League weiterhin exklusiv live in unseren Programmen zeigen können. Das ist uns mit dieser Vereinbarung gelungen!" ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann ergänzt: "Die Vereinbarung sorgt für klare Verhältnisse. Damit ist sichergestellt, dass auch zukünftig attraktive Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League bei ARD und ZDF zu sehen sind."

Wer sich für die restlichen Spiele der Nations League interessiert, also auch die ohne deutsche Beteiligung, wird bei DAZN fündig. Der Sport-Streamingdienst zeigt sämtliche Matches des Turniers - außer die der deutschen Elf. Die können dafür beispielsweise DAZN-Kunden in Österreich sehen - dort laufen die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft dafür im ORF und nicht bei DAZN.

