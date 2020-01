RTL bringt Ex-"DSDS"-Kandidaten wieder zusammen

© TVNow/Stefan Gregorowius

RTL hat zwei Wiedersehens-Ausgaben von "Deutschland sucht den Superstar" angekündigt. Darin sollen ehemalige Kandidaten der Show aufeinandertreffen und in Erinnerungen schwelgen. Gastgeber ist Dauer-Kandidat Menderes.



23.01.2020 - 15:20 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 15:20 Uhr

Auch 17 Jahre nach dem Start gehört "DSDS" noch immer zu den wichtigsten Quotenstützen im RTL-Programm. Die aktuelle Staffel der von UFA Show & Factual produzierten Castingshow erreichte bislang im Schnitt fast 20 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und weit mehr als drei Millionen Zuschauer. Es gibt nicht viele Formate im Programm der Kölner, die regelmäßig so gut performen. Nun hat RTL zwei "DSDS"-Specials angekündigt, in denen man auf die Vergangenheit zurückblicken wird.

So zeigt man am 18. und 25. Februar jeweils am späten Abend am 22:30 Uhr "Deutschland sucht den Superstar - Das große Wiedersehen". Die beiden Sondersendungen laufen direkt im Anschluss an die neuesten Ausgaben der Castingshow und zeigen ehemalige Kandidaten, die sich treffen und in Erinnerungen schwelgen. Darüber hinaus sollen sie auch darüber sprechen, was sie heute machen - schließlich sind nicht alle Ex-Kandidaten der Musik treu geblieben.

Angekündigt für das "DSDS"-Wiedersehen sind unter anderem die Sängerinnen und Sänger Juliette Schoppmann, Menowin Fröhlich, Mehrzad Marashi, Daniele Negroni, Lisa Bund, Mike Leon Grosch und Linda Teodosiu, Benny Kieckhäben, Gracia Baur, Vanessa Neigert, Joey Heindle und Johanna ("Ich hab die Haare schön").

Als Gastgeber der bunten "DSDS"-Truppe fungiert übrigens Menderes Bagci. Der machte zuerst als Dauer-Kandidat der Castingshow Schlagzeilen, wurde im Laufe der Zeit aber bekannter als viele begabte "DSDS"-Teilnehmer oder gar Sieger. 2016 nahm Menderes beispielsweise an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und gewann diese auch.

