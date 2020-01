"Köln 50667" mit vielen Zu- und Abgängen zum Jahresstart

© RTLzwei

Fans der RTLzwei-Soap "Köln 50667" müssen sich auf einige Neuerungen einstellen. So haben zuletzt vier Darsteller die Soap verlassen, neue kommen hinzu. Zum Auftakt ins neue Jahr musste die Serie mit etwas niedrigeren Quoten als sonst leben.



23.01.2020 - 15:39 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 15:39 Uhr

Bei "Köln 50667" hat es in den vergangenen Wochen gleich vier Ausstiege gegeben. So sind neben Margarita Nigmatullin auch Jasmina Huremović, Angela Brand und Marc Eggers nicht mehr Teil der RTLzwei-Soap. Während Eggers erst seit dem Sommer in der Serie zu sehen war, waren die anderen drei Darsteller langjährige "Köln 50667"-Gesichter. Auf die vier Abgänge folgen allerdings sechs Neuzugänge.

Neu im Cast der Serie sind unter anderem Alischa Klippel und Marcel Thorwesten. Die beiden Schauspieler spielen Nelli und Oskar, ein 16-jähriges Zwillingspaar und die Kinder von Mels (und Ollis) Halbbruder Ben. Sie sind auch bereits seit dem 6. Januar in der Serie zu sehen. Ebenfalls (wieder) in der Serie zu sehen ist Jörg Sirtl, der Mels und Ollis Halbbruder Ben Straubinger spielt. Er war bereits zwischen 2014 und 2015 Teil von "Köln 50667", nun also die Rückkehr. Sirtl ist übrigens der Bruder des ehemaligen "Big Brother"-Gewinners Sascha Sirtl.

In wenigen Tagen neu mit dabei ist außerdem Danilo Cristilli. Der wurde bekannt aus der letzten "Love Island"-Staffel und soll nun Köln unsicher machen. Er spielt Antonio Bianchi, ein Schönling, der auf der Straße entdeckt wurde und nun als Model arbeitet. Zudem gibt es in den kommenden Wochen noch zwei weitere neue Rollen, wie die "Bild" berichtet. Informationen dazu gibt es derzeit aber noch nicht.

"‚Köln 50667‘ ist seit 2013 on air. Wir haben bis heute fast 1800 Folgen ausgestrahlt und das Interesse der Fans ist ungebrochen. Natürlich sind bei so einem Langläufer personelle Veränderungen ganz normal. Gleichwohl weht reichlich frischer Wind durch unsere Reality Soap: Wir freuen uns über die Einstiege von gleich sechs neuen Rollen, die die Geschichte frisch und spannend halten", sagt RTLzwei-Sprecher Martin Blickhan gegenüber der "Bild". Die Abgänge erfolgten demnach "im besten Einvernehmen".

Aus Quotensicht erwischte "Köln 50667" übrigens keinen optimalen Jahresstart. Mit durchschnittlich 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag die Serie zwar noch immer deutlich über dem RTLzwei-Senderschnitt, aber auch unter dem Durchschnittswert aus 2019. Im vergangenen Jahr kam die Serie im Schnitt auf 7,7 Prozent. Ein Jahr davor waren es noch 9,5 Prozent. Produziert wird "Köln 50667" von Filmpool.

