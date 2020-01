Arte zeigt zweiteilige Doku über Mordfall Khashoggi

© Arte/Reuters

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman gilt als Auftraggeber des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Als erster Sender in Europa wird Arte bald eine zweiteilige Doku zum Mordfall zeigen, in der es vor allem um die Rolle des Kronprinzen geht.



23.01.2020 - 16:08 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 16:08 Uhr

Der deutsch-französische Kulturkanal Arte hat angekündigt, die zweiteilige Doku "Mord im Konsulat - Mohammed bin Salman und der Fall Khashoggi" auszustrahlen. Die beiden Teile sind am 18. Februar zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr bei Arte zu sehen, online zum Abruf steht die Doku zwischen dem 17. Februar und 19. März. Bei der Ausstrahlung handelt es sich um eine europäische Free-TV-Premiere.

Mehr als ein Jahr nach dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi beschäftigt sich die Doku mit eben dieser Tat und vor allem auch der Verstrickung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den Fall. Die Filmemacher analysieren den Aufstieg des Kronprinzen, seine Zukunftsvisionen für Saudi-Arabien, seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten - und auch seinen Umgang mit Kritikern.

Für die Dokumentation hat der Filmemacher Martin Smith mit Mohammed bin Salman gesprochen - zum ersten Mal ging dieser auf seine eigene Rolle und Verantwortung bei dem Mord an Khashoggi ein. Zahlreiche Interviews mit Protagonisten aus Saudi-Arabien - über Beamte des Königshauses, Dissidenten und Aktivisten bis hin zu Geheimdienstinsidern und Journalistenkollegen von Jamal Khashoggi - sollen ein umfassendes Porträt über bin Salman und seinen Aufstieg an die Macht zeichnen. Darüber hinaus enthält der Zweiteiler bislang unbekanntes Interviewmaterial mit Khashoggi selbst, das ein neues Licht auf seine Transformation vom Unterstützer zum Kritiker von bin Salman werfen soll.

Der Mordfall Khashoggi ist in diesen Tagen wieder besonders aktuell. Der Journalist arbeitete nämlich auch als Kolumnist für die "Washington Post", die Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört. Zuletzt wurde bekannt, dass Bezos Smartphone vermeintlich vom saudischen Kronprinz gehackt wurde. Kurze Zeit später war Khashoggi tot. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, ist derzeit aber noch unklar.

