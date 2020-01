Vox macht "Antikduell" und holt "Pferdeprofis" zurück

© TVNow

Der Trödel-Trend macht auch vor Vox nicht Halt, der Sender hat nun die Ausstrahlung des vorerst einmaligen "Antikduells" angekündigt. Außerdem holt man im Februar auch die "Pferdeprofis" mit neuen Folgen zurück ins Programm.



23.01.2020 - 17:09 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 17:09 Uhr

Mit "Bares für Rares" holt das ZDF seit Jahren Traumquoten, RTL versucht inzwischen mit den "Superhändlern" seinen Nachmittag aufzuhübschen. Und bald ist auch bei Vox eine Trödelsendung zu sehen. Die hört auf den Namen "Das Antikduell" und ist vorerst einmalig am Sonntag, den 16. Februar, um 18:10 Uhr zu sehen. Inhaltlich geht es darin um die eineiigen Zwillinge Alexander Klaus und Manfred Stecher, die auch leidenschaftliche Antiquitätensammler sind.

In "Das Antikduell" begeben sich die beiden bei Vox auf einen gemeinsamen Roadtrip durch Belgien um herauszufinden, wer das bessere Gespür für Trödel, Schnäppchen und Schätzchen hat. Am Ende wird abgerechnet, wer von ihnen mehr Gewinn erzielt und das Antikduell für sich entschieden hat.

Einen Tag vorher, am 15. Februar, holt Vox auch "Die Pferdeprofis" zurück ins Programm. Auf dem gewohnten Sendeplatz am Samstag um 19:10 Uhr wird die neue Staffel ausgestrahlt. "Die Pferdeprofis" helfen auch in den neuen Ausgaben verzweifelten Menschen, die mit ihrem Problempferden nicht mehr weiter wissen und daher Unterstützung benötigen. Die letzte Staffel der Reihe kam im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Tierisch geht es ab dem 16. Februar auch bei RTL zu: Auf dem Sendeplatz um 19:05 Uhr meldet sich Martin Rütter mit der neuen Staffel von "Martin Rütter - Die Welpen kommen", acht neue Ausgaben hat man produzieren lassen. Eine erste, vierteilige Staffel schlug sich 2019 mit durchschnittlich 13,3 Prozent schon recht ordentlich. Wohl auch deshalb hat man die Anzahl der Episoden der neuen Staffel daher verdoppelt.

