"Programmliches Dilemma": Handballer spielen bei One

Das EM-Spiel der deutschen Handballer um Platz fünf wird am Samstag nicht im Ersten zu sehen sein, sondern beim Spartensender One, weil der Wintersport Vorrang hat. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sprach von einem "programmlichen Dilemma".



24.01.2020 - 00:36 Uhr von Alexander Krei 24.01.2020 - 00:36 Uhr

Am Samstag wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft um den fünften Platz bei der Europameisterschaft spielen. Wer das Spiel gegen Portugal sehen möchte, wird erst auf den hinteren Programmplätzen fündig werden. Die ARD hat sich nämlich dazu entschieden, die Partie nicht im Hauptprogramm zu zeigen, sondern bei One.

Der Spartensender springt ein, weil im Ersten zu diesem Zeitpunkt Biathlon und Skispringen Vorrang haben. Gegenüber "Bild" sprach ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky von einem "sehr bedauerlichen programmlichen Dilemma" und ergänzte: "Die Entscheidung, was wir im Hauptprogramm übertragen, ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns aber letztlich nach Abwägung aller Argumente für den Wintersport entschieden.“

Beim Deutschen Handball-Bund (DHB) gibt man sich offiziell gelassen. "Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht ganz so flexibel sind und das komplette Programm über den Haufen werfen können. Der ARD da einen Vorwurf zu machen, wäre nicht gerecht", erklärte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober.

Und so darf man gespannt sein, wie viele Zuschauer am Samstag den Weg zu One finden werden. Zuletzt hatten die EM-Spiele in der Primetime rund fünf Millionen Zuschauer erreicht - auch dann noch, als schon feststand, dass die Nationalmannschaft keine Chance mehr auf den Titel haben wird.

