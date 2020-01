TVNow begleitet Michael Wendler in neuer Dokusoap

© TVNow/Max Kohr

Die Mediengruppe RTL investiert weiter in exklusiven Content für TVNow: Im Februar startet dort eine Dokusoap über Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller. Wöchentlich wird es dann neue Folgen zu sehen geben.



24.01.2020

TVNow hat angekündigt, im Februar eine Dokusoap über Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller ins Angebot aufzunehmen. "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika" heißt das Format, das ab dem 21. Februar beim Streamingdienst der Mediengruppe RTL zu sehen sein wird. Sechs Folgen hat man produzieren lassen, die sind allerdings nicht auf einen Schlag verfügbar. TVNow wird pro Woche eine Folge zum Abruf bereitstellen.

Die Dokusoap, produziert von RTL Studios (ehemals Norddeich TV), zeigt unter anderem, wie sich das Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler sogar ein Haus für seine Laura kauft. Das soll nun nach ihren Wünschen umgebaut werden – dabei legt der Sänger auch selbst Hand an. Gezeigt wird auch, wie Lauras Eltern zum ersten Mal zu Besuch in den USA sind und auf ihren Schwiegersohn in spe treffen. Und vielleicht kann man in der Dokusoap ja auch sehen, wieso Laura ihrem Liebsten zuletzt einen SUV schenkte.

Die Wendlerisierung der Mediengruppe RTL geht damit weiter. Bereits im Sommer waren Michael Wendler und Laura Müller im "Sommerhaus der Stars", in der kommenden Staffel von "Let’s Dance" schwingt Laura Müller außerdem ihr Tanzbein. Und dann ist da ja auch noch Claudia Norberg, die an der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen hat. Norberg ist die Noch-Ehefrau von Michael Wendler. Auch sie war in den vergangenen Tagen omnipräsent bei RTL.

Darüber hinaus hat TVNow nun auch angekündigt, ab dem 15. Februar die spanische Serie "Dangerous Moms - töten, kochen, putzen" ("Señoras del (h)AMPA") zu zeigen. TVNow wird die die ersten sieben Folgen von Staffel eins auf einen Schlag zum Abruf bereitstellen. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Darum geht es inhaltlich: Der Alltag von Mayte (Toni Acosta), Lourdes (Malena Alterio), Virginia (Nuria Herrero) und Ampara (Mamen García) ist streng durchgetaktet. Und nicht immer voller Freude. Als die Chefin der alleinerziehenden Zweifach-Mama Mayte ihr auch noch beruflich die Pistole auf die Brust setzt, ist der Druck zu groß. Sie versucht mit allen Mitteln, ihren Umsatz beim Verkauf von Küchenmaschinen zu steigern – und lädt etwas unpassend ausgerechnet auf einer Schulveranstaltung alle Eltern zu einer Präsentation zu sich nach Hause ein.

Doch bei der Vorstellung, zu der nur ihre vier Freundinnen und eine ungeliebte Mutter aus der Nachbarschaft kommen, geht etwas schief. Fünf Frauen nehmen an der Verkaufsveranstaltung teil – vier leben danach noch: Mayte, Lourdes, Virginia und Ampara. Ein Unfall. Panisch versuchen die Freundinnen, die Leiche verschwinden zu lassen – und das auf ihre ganz eigene Weise. Als die Fassade der harmlosen Nachbarinnen zu bröckeln beginnt, schrecken sie vor nichts zurück, um nicht aufzufliegen. Bei einem Opfer bleibt es dabei nicht.

Ebenfalls ab dem 15. Februar sind die ersten neun Folgen der zweiten "New Amsterdam"-Staffel bei TVNow zu sehen. Die erste Staffel lief im vergangenen Jahr noch bei Vox, erzielte im Schnitt aber nur rund fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ob und wenn ja wann die Serie auch im Free-TV zurückkehrt, ist noch unklar.

