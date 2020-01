VoD-Portal "Popcorntimes" mit Filmklassikern gestartet

© Popcorntimes

Aus München heraus wurde mit "Popcorntimes" ein neuer AVoD-Streamingdienst gestartet. Im Portfolio enthalten sind zahlreichen Spielfilme von den 1910er bis 2010er-Jahren. Der Dienst ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.



27.01.2020 - 13:45 Uhr von Kevin Hennings 27.01.2020 - 13:45 Uhr

Ab sofort steht mit "Popcorntimes" ein weiterer Streamingdienst zur Verfügung. Die in München geborene Plattform steht kostenlos zur Verfügung und finanziert sich durch mehrsekündige Werbespots, die jeweils während des Streamings eingestreut werden. Das Portfolio besteht aus allerlei Spielfilmen, die zwischen 1910 und den 2010er-Jahren veröffentlicht wurden.

Zum Start stehen knapp 1.000 Spielfilme und Dokumentationen zum Abruf bereit. Darunter befindet sich unter anderem "Superman" aus den 1940er-Jahren, die "John Wayne"-Filme aus den 1950er-Jahren wie auch "Charlie Chaplin"-Filme aus den 1920er-Jahren. Weitere Tausende Spielfilme sollen in den kommenden Monaten folgen und auch eine Internationalisierung in weitere europäische Länder ist bereits geplant.

"Popcorntimes" versteht sich zudem als Filmarchiv, welches Filmproduzenten und Filmverleihern bei der Digitalisierung, Monetarisierung und Erhaltung von älteren Filmwerken unterstützt. Unzählige Spielfilme und cineastische Werke aus den 1910er bis 1990er-Jahren sind nicht ganz so einfach zugänglich. Mit "Popcorntimes" soll somit ein umfangreiches und modernes Filmarchiv in Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen aus der Filmbranche geschaffen werden.

Die langfristige Mission von Popcorntimes lautet also "kostenloses Entertainment" für Internet-Nutzer voranzutreiben. Auch Live-Ereignisse und Fernsehshows sollen in das Videoportal integriert werden. Die ersten Kooperationen mit Fernsehsendern sollen bereits Anfang 2020 anlaufen und werden Popcorntimes-Nutzern frühzeitig angekündigt. Das Team hinter der Popcorntimes-Plattform arbeitet zudem an einer Ausweitung der Erreichbarkeit auf SmartTVs und Smartphones via Apps. Die angebotenen Filme sind in Gänze auf Deutsch zu sehen.

