RTL distanziert sich von fragwürdigen Twitter-Likes

© twitter.com/zweiniemand

Über den Twitter-Account von RTL sind Hasskommentare mit einem Like versehen worden - noch ist völlig unklar, wie es dazu kommen konnte. Der Sender zieht einen externen Zugriff in Erwähnen und kündigte eine Prüfung des Vorfalls an.



27.01.2020 - 14:10 Uhr von Alexander Krei 27.01.2020 - 14:10 Uhr

Über eine halbe Million Follower zählt der Twitter-Account von RTL, über der das Kommunikationsteam des Senders vorwiegend über das eigene Programm schreibt - so ging es in den vergangenen Tagen etwa um den Wahnsinn im Dschungelcamp, aber auch um den neuerlichen Erwerb der Europa-League-Rechte. Für Verwunderung sorgen aktuell allerdings vor allem einige "Gefällt mir"-Angaben, die kürzlich vom RTL-Account ausgegangen sind.





Screenshots belegen, dass im Namen des Senders äußerst fragwürdige Kommentare mit einem Like versehen wurde, darunter folgende: "Gewalttätiges Kommunistenpack, wie eh und je, ändern sich nie", "Nur Scheiße im Hirn, sonst nichts!!!", "Feiges arbeitsscheues Linkes Pack. Den Staat bekämpfen der die Hirnis füttert. Streicht mal alles dann pennen sie unter der Brücke." oder "Die sind schlimmer als die Nazis, Schluss mit Schonzeit!"

Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir Tweets dieser Art nicht liken würden. Es gab offenbar einen externen Zugriff auf unseren Kanal, den wir prüfen werden. — RTL (@RTLde) January 26, 2020

Noch ist völlig unklar, wer die entsprechenden Hasskommentare geliked hat. Bereits am Sonntag distanzierte sich RTL jedoch von den "Gefällt mir"-Angaben. "Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir Tweets dieser Art nicht liken würden", schrieb der Sender auf Twitter. "Es gab offenbar einen externen Zugriff auf unseren Kanal, den wir prüfen werden."

Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte ein Sendersprecher, dass man gerade untersuche, wie es zu den Twitter-Likes gekommen ist. Dafür benötigt RTL jedoch die Unterstützung von Twitter - wie lange das dauern wird, steht noch nicht fest. Die Likes zu den genannten Kommentaren wurden inzwischen rückgängig gemacht.

