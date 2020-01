Spotify bringt "Fest & Flauschig" nun zwei Mal wöchentlich

© Spotify

Gute Nachrichten für alle "Fest & Flauschig"-Fans: Der Kult-Podcast wird künftig zwei Mal die Woche bei Spotify zu hören sein. Jan Böhmermann und Olli Schulz wollen mit der Exra-Folge noch aktueller agieren.



27.01.2020 - 15:08 Uhr von Kevin Hennings 27.01.2020 - 15:08 Uhr

Ab sofort gibt's Jan Böhmermann und Olli Schulz in doppelter Dosis auf Spotify: "Fest & Flauschig" wird neben der etablierten Ausstrahlung am Sonntag nun auch jeweils mittwochs mit einer neuen Episode aufwarten. Die Mittwochsausgabe, die "Auf die Hand" serviert wird, soll jedoch kürzer ausfallen, als die Sonntagsfolge. Ziel ist es, dass das Moderatoren-Duo noch aktueller auf Themen eingehen kann. Inhaltlich sollen nicht nur existierende Rubriken geliefert werden, sondern auch neue. Die erste Mittwochsfolge ist am 29. Januar ab 00:01 Uhr zu hören.

Zudem gab der Streamingdienst das Ergebnis und die Empfänger der Spendenaktion des traditionellen Jahresabschlusses von "Fest & Flauschig" bekannt. Der Erlös der im Dezember stattgefundenen Live-Show, der begleitenden Spendenaktion und der Versteigerung persönlicher Gegenstände von Böhmermann und Schulz bei Ebay beläuft sich insgesamt auf rund 53.520 Euro. Die Spenden kommen zu gleichen Teilen von Jan und Olli ausgewählten Charity-Organisationen zu Gute. Sie gehen an die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BdA, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., die LichtBlick Seniorenhilfe e.V. und den Naturschutzbund Deutschland.

"Fest und Flauschig" läuft mittlerweile seit 2016 exklusiv bei Spotify und kommt bislang auf 184 Folgen, in der selten auch Gäste wie Bill Kaulitz, Ali As und Thees Uhlmann zu hören sind. Davor war das Duo mit ihrer gleich gelagerten Show "Sanft & Sorgfältig" von 2012 bis 2016 bei Radio Eins zu hören. Seit jeher sind ihre Podcast-Episoden ein Potpourri aus meinungsstarken, ziellosen, humoristischen, irreführenden und ausufernden Gesprächen über Privat- und Künstlerleben.

