ITV Studios: Perrin leitet internationales Produktionsgeschäft

© DWDL © ITV Studio

Lisa Perrin wurde zum Managing Director des internationalen Produktionsgeschäfts von ITV Studios außerhalb der USA und Großbritanniens ernannt. Sie war zuletzt für die Endemol Shine Group tätig.



28.01.2020 - 10:45 Uhr von Uwe Mantel 28.01.2020 - 10:45 Uhr

Lisa Perrin, zuletzt CEO Creative Networks bei der Endemol Shine Group, wechselt als Managing Director des internationalen Produktionsgeschäfts zu ITV Studios. Sie berichtet direkt an Julian Bellamy, Managing Director von ITV Studios, und wird Teil des Senior-Management-Teams sein. Sie erhält damit die Verantwortung für alle Produktionsaktivitäten außerhalb von Großbritannien und den USA. Neben der Überwachung des täglichen Produktionsgeschäfts soll sie die Business-Strategie weiterentwickeln und Wachstumsmöglichkeiten in neuen und schon existierenden Märkten identifizieren.

Dazu arbeitet sie mit den lokalen Managements der jeweiligen Tochterunternehmen zusammen. In Deutschland gehören neben ITV Studios Germany auch Talpa und Imago TV zur Gruppe. Perrins Ernennung ist der Abschluss einer Neuaufstellung des Management-Teams des internationalen Geschäfts von ITV Studios. In diesem Zusammenhang wird Mike Beal seinen Posten als Managing Director Nordics abgeben und sich auf seine Aufgabe als Managing Director of Global Creative Networks konzentrieren. Er soll so weltweit die Entwicklung neuer Formate auch durch neue Partnerschaften vorantreiben.

"Mit einer seltenen Mischung aus kreativen und kommerziellen Talenten ist Lisa eine inspirierende, dynamische Führungskraft. Ich habe keine Zweifel, dass sie diesem immer wichtiger werdenden Teil des Studiogeschäfts großartige Visionen, Dynamik und Flair verleihen wird." Lisa Perrin: "Ich habe meine Zeit bei Endemol Shine geliebt - es war eine wundervolle Reise. Ich werde meine Kollegen dort vermissen. Ich freue mich sehr, künftig zu ITV Studios zu gehören, Teil des neuen internationalen Teams zu sein und mit den unglaublich talentierten Produktionsfirmen in der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, die so viele erfolgreiche und preisgekrönte Programme erfinden und produzieren, die in aller Welt geliebt werden."

Teilen