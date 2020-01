Kriegsdrama "The Halcyon" ab März beim Sony Channel

© ITV

Während der Zweite Weltkrieg tobt, macht es sich eine dekadente Gesellschaft in einem Londoner 5-Sterne-Hotel gemütlich, dem Halcyon. Die Ausstrahlung beginnt Mitte März, Anfang April stehen die Episoden auch auf Abruf zur Verfügung.



29.01.2020 - 11:46 Uhr von Kevin Hennings 29.01.2020 - 11:46 Uhr

Ab dem 25. März ist "The Halcyon" jeden Mittwoch um 20:15 Uhr im Sony Channel zu sehen. Das Kriegsdrama wurden einst als inoffizieller Nachfolger von "Downton Abbey" gehandelt, ehe die von ITV produzierte Serie nach acht Episoden und einer Staffel auch schon wieder eingestellt wurde. Ab dem 1. April stehen die Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auf Abruf in den Sony Channel-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Teleclub und UPC zur Verfügung.



"The Halcyon" spielt sich im Zweiten Weltkrieg ab. Die politische Lage i in Großbritannien hat sich durch die verheerenden Ereignisse dieser Zeit drastisch verschlimmert. Verhärtete Fronten treffen aufeinander - und dann gibt es da noch die Gefahr der drohenden Invasion durch die Nazis. Die Stadt an der Themse ist gebeutelt vom Kriegstreiben. Im The Halcyon, einem Fünf-Sterne-Hotel mit langer Tradition, versuchen die Verantwortlichen dennoch, ein Stück Frieden zu wahren, indem sie ihren Gästen den bestmöglichen Aufenthalt ermöglichen, den die Situation zulässt.

Olivia Williams ("Dollhouse", "Manhattan") und Steven Mackintosh ("Stan Lee's Lucky Man") spielen zwei der zentralen Hauptrollen in "The Halcyon". Durch den Blick auf die Gäste und die Angestellten des Hotels wird im London der damaligen Kriegszeit dargestellt, wie die ständig drohenden Luftangriffe sich ebenso auf die kleinen Angestellten auswirken wie auf die wohlhabenden Hotelgäste und ihre Techtelmechtel. Als außenstehender Beobachter fungiert dabei der amerikanische Journalist Joe O'Hara (Matt Ryan, "Constantine").

