Super RTL zeigt im Herbst die erste Playmobil-Serie

Mit Playmobil-Figuren sollen Kinder künftig nicht mehr nur spielen, sondern ihre Abenteuer auch auf dem Bildschirm bewundern: Nach einem zunächst einmaligen Special im Herbst gehen die "Ritter von Novelmore" im Herbst bei Super RTL in Serie.



29.01.2020 - 12:28 Uhr von Uwe Mantel 29.01.2020 - 12:28 Uhr

Der deutsche Spielwarenhersteller Playmobil drängt nun auch ins Geschäft mit audiovisuellen Inhalten. Neben dem eigenen YouTube-Kanal schafften es die Playmobil-Figuren im vergangenen Jahr nicht nur auf die große Kinoleinwand, mit "Novelmore - The Invincibus" gab es auch ein erstes TV-Special, das hierzulande bei Super RTL seine Premiere feierte. Bei Toggo und Toggo Plus erreichte "Novelmore" rund eine halbe Million Zuschauer. In der im Fokus stehenden Zielgruppe der sechs- bis neunjährigen Jungen belief sich der Marktanteil auf 37 Prozent.

Auf dieser Basis haben Super RTL und Playmobil nun eine weitere Zusammenarbeit beschlossen: Die "Ritter von Novelmore" gehen in Serie und werden im deutschsprachigen Raum voraussichtlich im Herbst bei Super RTL respektive Toggo ihre Premiere feiern. Auch einen Senderpartner für Kanada gibt es mit dem Family Channel bereits, in weiteren internationalen Märkten herrsche großes Interesse, heißt es seitens Playmobil.

Man wolle Konsumenten überall da erreichen, wo sie sich gerne aufhalten, erläutert das Unternehmen den Grund für den Schritt auf die TV-Bildschirme, weitere Serienformate fürs klassische Fernsehen seien daher auch bereits geplant. Daneben wird man weiterhin den eigenen Youtube-Kanal mit kürzeren Inhalten bespielen.

