Olympia: Eurosport setzt auf Live-Konferenz und Hambüchen

Eurosport hat einen ersten Ausblick auf sein Redaktionskonzept für die Olympischen Sommerspiele in Tokyo gegeben. Demnach sendet man wieder aus dem Deutschen Haus und führt mit der "Medal Zone" eine Live-Konferenz ein



29.01.2020 - 12:50 Uhr von Uwe Mantel 29.01.2020 - 12:50 Uhr

Auch wenn seit dem Last-Minute-Deal zwischen Discovery und ARD und ZDF vor den Olympischen Winterspielen 2018 klar ist, dass man Olympia weiterhin auch bei den Öffentlich-Rechtlichen verfolgen kann, bleiben die Olympischen Spiele weiterhin auch eines der großen Highlights im Programm von Eurosport, das sich als "Home of the Olympics" bezeichnet. Auf dem SpoBis in Düsseldorf hat Eurosport nun einen ersten Einblick in sein redaktionelles Konzept für die Übertragungen aus Tokyo gegeben.

Um die Olympiafans von ARD und ZDF weg und zu sich zu locken, wird man zwischen 6 und 17 Uhr deutscher Zeit zudem eine neue Live-Konferenz einführen, die "Medal Zone". Damit will man gewährleisten, dass Zuschauer stets an der Wettkampfstätte mit dabei sind, an der gerade das spannendste Highlight stattfindet. "Wir wollen mit der Medal Zone im Free-TV eine neue Dynamik bei Olympischen Spielen kreieren – schnell, unkonventionell, direkt. Das Live-Geschehen steht dabei mit all seinen Emotionen, seiner Schnelligkeit und seiner Unplanbarkeit im Mittelpunkt. Der Zuschauer verpasst so keinen Top-Moment, sondern ist live dabei, wenn es zu Überraschungen kommt, um Edelmetall geht oder eine spannende Vorentscheidung ansteht", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Discovery Deutschland.

Nach dieser Livesport-Phase, die durch die Zeitverschiebung schon am Nachmittag endet, steht um 17 Uhr deutscher Zeit dann die Sendung "TeamD - Live aus dem Deutschen Haus" auf dem Programm. Durch eine fortgesetzte Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund bzw. dessen Vermarktungsagentur kann Eurosport erneut täglich live aus dem Deutschen Haus in Tokyo senden, wo man direkten Zugriff auf die deutschen Athleten hat. Moderator Gerhard Leinauer und Experte Fabian Hambüchen sollen mit diesen auf die Höhepunkte des Tages zurückblicken. Hambüchen ist zudem auch als Reporter im Deutschen Haus unterwegs und soll so das besondere Olympiaflair aus Japan nach Deutschalnd bringen.

"Fabian Hambüchen hat bereits bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 in seiner neuen Rolle als Olympiareporter begeistert und unserer Berichterstattung das gewisse Etwas verliehen. Er ist nicht nur ein Olympiasieger, sondern auch ein Entertainer mit großem Sinn für Humor und direktem Draht zu den AthletInnen, der zudem ohne Scheu mit dem Mikrofon agiert. Wir freuen uns, ihn in Tokyo in einer Doppelrolle einzusetzen, als Experte im Turnen und Reporter im Deutschen Haus", sagt Werner Starz, Director Product Development für Eurosport in Deutschland.

Daneben wird Eurosport natürlich auch die digitalen Kanäle bedienen. Hier verspricht man ein "personalisiertes Seherlebnis" - wie das konkret aussehen wird, bleibt noch abzuwarten. Fest steht aber, dass neben Fabian Hambüchen und Gerhard auch Birgit Nössing, Anna Kraft und Wolfgang Nadvornik für Eurosport während den Olympischen Spielen als Moderatorin bzw. Moderator in Tokyo im Einsatz sein werden.

