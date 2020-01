Sky ordnet seine Portfolio an Film-Sendern neu

© Sky

Ab dem 12. März wird das Senderportfolio im Cinema-Paket von Sky umgestellt. Einige Sender werden umbenannt - so wie Sky Cinema in Sky Cinema Premieren. Neu ist ein eigener Thriller-Sender, Sky Cinema Emotion fällt hingegen weg.



29.01.2020

Film-Fans, die das Cinema-Paket bei Sky abonniert haben, müssen sich ab dem 12. März an neue Sendernamen gewöhnen. Der Pay-TV-Anbieter sortiert dann sein Portfolio etwas um. Das Aushängeschild mit den Filmpremieren, das bislang schlicht Sky Cinema hieß, erhält dann den neuen Namen Sky Cinema Premieren. Angesichts der ohnehin immer größer werdenden Bedeutung der On-Demand-Angebote verzichtet Sky künftig auf einen von bislang zwei Timeshift-Varianten des Senders: Sky Cinema +1 entfällt, die um einen Tag zeitversetzte Variante bleibt aber im Angebot. Die Premieren unter dem Label "Film der Woche" erhalten zudem einen neuen Sendeplatz: Statt sonntags um 20:15 Uhr laufen diese künftig freitags um 20:15 Uhr. Den Anfang macht am 12. März "Godzilla: King of the Monsters".

Neu ins Angebot kommt ein eigener Sender für Thriller-Fans, der naheliegenderweise Sky Cinema Thriller genannt wird, schon vor kurzem dazu gekommen ist Sky Cinema Special. Diesen Sender nutzt Sky, um seine häufigen Popup-Programmierungen unterzubringen. Unverändert im Angebot bleiben Sky Cinema Action und Sky Cinema Family. Aus dem bisherigen Sky Cinema Hits wird Sky Cinema Best of. Versprochen werden hier "die besten Filme der letzten 25 Jahre". Noch weiter zurück geht's auf Sky Cinema Classics, das das bisherige Sky Cinema Nostalgie ablöst. Ebenfalls einen neuen Namen erhält Sky Cinema Comedy, das künftig Sky Cinema Fun heißt. Entfallen wird hingegen Sky Cinema Emotion.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland: "Mit unserem neuen Sky Cinema Senderportfolio erleichtern wir unseren Kunden den für sie passenden Film zu finden. Die komplette Genre-Zuordnung wurde verbessert und einem beliebten Genre wie ‚Thriller‘ geben wir durch den neuen Sender ‚Sky Cinema Thriller‘ den verdienten Raum. ‚Sky Cinema Premieren‘ ist das Zuhause der meisten neuen Kinofilme. Die Kunden können jetzt sogar schon ab Freitag mit unserer Top-Premiere der Woche ins Wochenende starten. Sky bleibt damit für Filmfans in Deutschland und Österreich auch in Zukunft die erste Adresse."

Sky Cinema Special und Sky Cinema Thriller gibt's linear übrigens ausschließlich in HD, Sky Cinema Fun und Sky Cinema Classics ausschließlich in SD. Alle anderen Sender sind sowohl in SD als auch in HD verfügbar.

